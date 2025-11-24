Χιμένεθ: Η σκληρή αλήθεια πίσω από τους αριθμούς

Σε ερώτηση που του έγινε, αναφορικά με το ποσοστό νικών της ομάδας, ο Μανόλο Χιμένεθ απέφυγε να σταθεί σε αριθμούς. Η πικρή αλήθεια όμως αποτυπώνεται πλήρως στα νούμερα του φετινού Άρη και δεν μπορεί να αγνοηθεί

Ακόμη ένα άσχημο αποτέλεσμα για την ομάδα του Άρη. Με τους κιτρινόμαυρους να αγνοούν την νίκη για ακόμη ένα παιχνίδι και να προσθέτουν άλλη μια ήττα στην πλάτη τους, στην προσπάθεια τους να ανακάμψουν και να ανελιχθούν βαθμολογικά.

Οι επιδόσεις των Θεσσαλονικέων έχουν φέρει προβληματισμό στις τάξεις των φίλων της ομάδας, με τον Ισπανό τεχνικό να δέχεται σχετική ερώτηση, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, μετά το ματς. Ο ίδιος πάντως απέφυγε να σταθεί στην... στατιστική, απαντώντας χαρακτηριστικά: «Είμαι κουρασμένος από τις στατιστικές. Η στατιστική είναι… κρύα».

Η πραγματικότητα όμως απέχει πολύ από το "κρύο", με τα νούμερα να εξηγούν πλήρως την εικόνα του Άρη και την βαθμολογική κατάρρευση που συνεχίζει να υφίσταται το κλαμπ.

Σε 11 αναμετρήσεις οι παίκτες του Άρη κατάφεραν να συγκεντρώσουν 13 βαθμούς, έχοντας 3 νίκες και 4 ισοπαλίες στο ενεργητικό τους, με τη μία νίκη μάλιστα να μην είναι υπό τις οδηγίες του Μανόλο Χιμένεθ, αλλά υπό τον Μαρίνο Ουζουνίδη, απέναντι στον Βόλο. Για να εξετάσουμε συγκεκριμένα τους αριθμούς του Ανδαλουσιάνου τεχνικού, ο Άρης υπό τις οδηγίες του κόουτς Μανόλο έχει 5 νίκες (μαζί με τις 3 αναμετρήσεις του κυπέλλου), 4 ισοπαλίες (με τις 3 από αυτές να είναι εντός έδρας) και 3 ήττες.

Βαρομετρικό χαμηλό βαθμολογικά, εξίσου, όμως και σε επίπεδο σκοραρίσματος, με τον Άρη να μην βρίσκει δίχτυα τόσο από τον φορ του, όσο και από τους εξτρέμ του στο φετινό πρωτάθλημα, με μόλις 9 τέρματα ενεργητικό, σε ίδια μοίρα δηλαδή με ΑΕΛ και ΟΦΗ (με τους Κρητικούς μάλιστα να έχουν λιγότερα παιχνίδια) και δύο μόλις τέρματα πάνω από τον τελευταίο Πανσερραϊκό.

Ακολούθως, ο Άρης μένει εκτός πρώτης πεντάδας σε όλους τους ειδικούς πίνακες, αναφορικά με: Γκολ, προσπάθειες, Γκολ/ Τελικές προσπάθειες, Ασίστ, πάσες, κλεψίματα. Γεγονός που αποδεικνύει πως οι Θεσσαλονικείς ψάχνουν ακόμη τα πρώτα τους πατήματα στο πρωτάθλημα, την ίδια ώρα που οι υπόλοιπες ομάδες φορμάρονται και απομακρύνονται.

Αυτό που προφανώς και ενοχλεί περισσότερο όμως τον κόσμο της ομάδας είναι η απουσία νίκης στο πρωτάθλημα, με τελευταία εκείνη απέναντι στην Κηφισιά, στις 20/9. Ενώ, για να πάμε στην τελευταία εντός έδρας νίκη του Άρη, και την μοναδική φέτος, στο Κλεάνθης Βικελίδης, θα πρέπει να ταξιδέψουμε στο μακρινο Άρης - ΝΠΣ Βόλος (2-0), στις 23/8, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Στον ειδικό πίνακα των σκόρερ, δε, το ντεφορμάρισμα και η κακή σχέση του Μορόν με τα αντίπαλα δίχτυα στο πρωτάθλημα, σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες σεζόν, με τον Ισπανό να σκοράρει φέτος μόλις 2 φορές, σε συνδυασμό με την επιθετική δυστοχία των εξτρέμ, προκαλούν έντονο προβληματισμό στον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Ρούμπεν Ρέγιες.

Ο Άρης καλείται να φτιάξει τους αριθμούς του και να παράξει ποδόσφαιρο, κόντρα στις απουσίες και τους τραυματισμούς και το παιχνίδι με την ΑΕΛ, εντός έδρας αποτελεί μια από τις τελευταίες ευκαιρίες για το "γύρισμα" του διακόπτη.