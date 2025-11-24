Παρακάμερα ΑΕΚ: Η… έκρηξη στη Νέα Φιλαδέλφεια στο γκολ Ζίνι και η αποθέωση σε Χιμένεθ (vid)

Η ΑΕΚ έδωσε τα πλάνα της παρακάμερας του αγώνα με τον Άρη και ξεχωρίζουν η... έκρηξη στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena στο γκολ νίκης του Ζίνι και η αποθέωση πριν τη σέντρα προς το πρόσωπο του Μανόλο Χιμένεθ.

Αναλυτικά, η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ και πιο κάτω το βίντεο της παρακάμερας:

Η ΑΕΚ έφτασε σε τρίτη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα με το 1-0 επί του Άρη στην OPAP ARENA, με σκόρερ τον Ζίνι που επέστρεψε μετά από δύο μήνες. Ο κόσμος αποθέωσε τους νικητές, όπως είχε αποθεώσει πριν τον αγώνα τον Μανόλο Χιμένεθ, στον οποίον απένειμε ειδική τιμητική πλακέτα ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ κ. Μάριος Ηλιόπουλος, ενώ του προσφέρθηκε και ανθοδέσμη από την Original 21.

Ένας άλλος φίλος από τα παλιά, ο Βασίλης Μπορμπόκης, βρέθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια για να υπογράψει αυτόγραφα πριν τον αγώνα και αποθεώθηκε από τον κόσμο και στο ημίχρονο.

Ήταν μια βραδιά με έντονα συναισθήματα, τα οποία κορυφώθηκαν στο γκολ του Ζίνι, ένα ακόμα γκολ που ήρθε προς το τέλος ενός αγώνα, όπως είχε γίνει και στα ματς με Παναιτωλικό και ΟΦΗ. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πίεσε σε όλο το 90λεπτο, έμεινε πιστή στο πλάνο της και η δικαίωση ήρθε με αυτή τη νίκη που την κρατά σε επαφή με την κορυφή και που την στέλνει με καλή ψυχολογία στην Ιταλία για τον μεγάλο αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης με τη Φιορεντίνα για το UEFA Conference League.

Η κάμερα του AEK TV κατέγραψε πολλές «δυνατές» εικόνες και μας τις προσφέρει σε αυτό το βίντεο.