Κριστιάνο Ρονάλντο: Το πήρε απόφαση - Παντρεύεται την Χεορχίνα

Σύμφωνα με δημοσίευμα εφημερίδας της Μαδέιρα, αποκαλύφθηκαν πλέον η ημερομηνία και ο τόπος όπου θα ενωθούν με τα δεσμά του γάμου ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκες.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, που ζει μόνιμα στη Σαουδική Αραβία, φαίνεται πως ετοιμάζεται να τερματίσει το καθεστώς «παρατυπίας» στη χώρα, καθώς τα ζευγάρια που δεν είναι παντρεμένα δεν επιτρέπεται να συζούν, με τον Ρονάλντο να αποτελεί μέχρι τώρα μία ιδιαίτερη εξαίρεση λόγω της συμφωνίας του με την Αλ-Νασρ.

Πλέον, το ζευγάρι έχει αποφασίσει να προχωρήσει και τυπικά στη δέσμευσή του. Ο γάμος προγραμματίζεται να γίνει το καλοκαίρι του 2026, στη γενέτειρα του Ρονάλντο, τη Μαδέιρα, και συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα Φουντσάλ.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στη Μητρόπολη «Sé», ενώ θα ακολουθήσει δεξίωση σε ένα από τα πιο πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα της πόλης.

«Θεώρησα πως έφτασε η σωστή στιγμή. Είναι η μητέρα των παιδιών μου και ο άνθρωπος που αγαπώ περισσότερο», δήλωσε ο Ρονάλντο, εξηγώντας την απόφασή του να παντρευτεί τη Χεορχίνα.

Μιλώντας για την πρόταση γάμου, αποκάλυψε: «Ήταν μία το πρωί, οι κόρες μου κοιμόντουσαν και ένας φίλος μου κατέγραφε τη στιγμή. Έκανα έναν απλό λόγο· δεν είμαι πολύ ρομαντικός, έχω όμως τον δικό μου τρόπο. Είναι η γυναίκα της ζωής μου».