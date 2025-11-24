Μετέωρος ο Χιμένεθ, δυσαρέσκεια για το υψωμένο κασκόλ της ΑΕΚ!

Επισφαλής κρίνεται η θέση του Μανόλο Χιμένεθ στον Άρη καθώς δεν άρεσε σε διοίκηση και κόσμο η ενέργεια του να υψώσει το κασκόλ της ΑΕΚ και σε συνδυασμό με τα αρνητικά αποτελέσματα όλα είναι ανοιχτά.

Κάτι παραπάνω από επισφαλής θεωρείται η θέση του Μανόλο Χιμένεθ στον Άρη, με τα αποτελέσματα και την εικόνα της ομάδας να προβληματίζουν εδώ και καιρό τον κόσμο των κιτρινόμαυρων. Η χθεσινή εικόνα, δε, με τον Ισπανό να υψώνει το κασκόλ της ΑΕΚ πριν τη σέντρα δεν άρεσε καθόλου στη διοίκηση και εξόργισε τους φίλους της ομάδας με την κατάσταση πλέον να φτάνει στο απροχώρητο. Μεγάλη μερίδα του κόσμου της ομάδος απαιτεί την απομάκρυνση του Ανδαλουσιάνου τεχνικού, καθώς το διάστημα παρουσίας του στον Άρη δεν συνδυάστηκε με βήματα προόδου και σημάδια βελτίωσης, αντίθετα η ομάδα δείχνει να χάνει και τα όποια ατού της εντός γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί πως η τελευταία νίκη της ομάδας της Θεσσαλονίκης ήρθε απέναντι στο Αιγάλεω, για τον θεσμό του κυπέλλου, ενώ στο πρωτάθλημα η νίκη αγνοείται από τις 20/9, στην εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Κηφισιά.

Μένει να δούμε αν θα υπάρξει άμεσα συνάντηση με τον τεχνικό της ομάδας της Θεσσαλονίκης, για κουβέντα γύρω από το αγωνιστικό και την συμπεριφορά που βγαίνει προς τα έξω. Μια παρόμοια συνάντηση, με εκείνη που είχε προηγηθεί της διακοπής, η οποία αφορούσε τόσο στο αγωνιστικό, όσο και στο μεταγραφικό ταμπλό, αυτή τη φορά με περισσότερες ευθύνες προς ρο πρόσωπο του Ισπανού.

Δε θα πρέπει να θεωρείται απίθανο μάλιστα να υπάρξουν εξελίξεις ακόμη και.μμ απομάκρυνση του Χιμένεθ μέσα στα επόμενα 24ωρα, με τα πρώτα όνοματα της προπονητολογίας να κάνουν ηδη, απο χθες, την εμφάνιση τους σε πηγαδάκια