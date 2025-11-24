Ζίνι: «Δώσαμε χαρά στον κόσμο με αυτό το γκολ» (vid)

Χαρούμενος εμφανίστηκε ο Ζίνι για το γεγονός ότι σκόραρε για την ΑΕΚ στην επιστροφή του στη δράση.

O Σαλβαδόρ Ζίνι αναδείχθηκε COSMOTE TELEΚOM MVP της ΑΕΚ στη νίκη με 1-0 επί του Άρη, μέσα από την ψηφοφορία μεταξύ των μελών της επίσημης κοινότητας της ΠΑΕ ΑΕΚ στο Viber.

O Ανγκολέζος επιθετικός επέστρεψε μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα και έμελλε να είναι αυτός που θα σημείωνε το γκολ της νίκης με κεφαλιά, μετά από σέντρα του Πέτρου Μάνταλου.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ζίνι μίλησε στην κάμερα του AEK TV για το παιχνίδι, για το γκολ του, για το επερχόμενο ματς με τη Φιορεντίνα, αλλά και για το πώς βίωσε το διάστημα της απουσίας του.

«Ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο για εμάς, ένα παιχνίδι στο οποίο εφαρμόσαμε όσα είχαμε δουλέψει την προηγούμενη εβδομάδα. Καταφέραμε, μπορέσαμε σκοράραμε, πήραμε τους τρεις βαθμούς, που ήταν σημαντικό. Θέλαμε τη νίκη και τώρα έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη εβδομάδα, οπότε όσο προλαβαίνουμε, πρέπει να ξεκουραστούμε», ανέφερε για τη νίκη.

Για την επιστροφή του στη δράση μετά από δύο μήνες: «Ήταν δύσκολη η περίοδος του τραυματισμού. Αυτό που προσπάθησα να κάνω ήταν να προσπαθήσω να επανέλθω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δόξα τω Θεώ, τα κατάφερα. Είμαι εδώ, μπόρεσα, βοήθησα την ομάδα με ένα γκολ, έκανα τον κόσμο που ήρθε εδώ να μας στηρίξει χαρούμενο. Είμαστε όλοι μαζί μια ομάδα και συνεχίζουμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει».

Για το παιχνίδι με τη Φιορεντίνα: «Είναι σίγουρο ότι παίζουμε κόντρα σε μια καλή ομάδα. Όλα τα παιχνίδια είναι πλέον δύσκολα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα κι έχουμε μπροστά μας κάποιες ημέρες για να δουλέψουμε».