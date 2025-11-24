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Κουτσιαύτης: «Δεν πρέπει το ποδόσφαιρο να γίνει μπάσκετ με εύκολα πέναλτι» (vid)

Ποδόσφαιρο
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Δείτε την ανάλυση των επίμαχων φάσεων της αγωνιστικής από τον Αριστομένη Κουτσιαύτη στην εκπομπή Center Fox.
Κουτσιαύτης: «Δεν πρέπει το ποδόσφαιρο να γίνει μπάσκετ με εύκολα πέναλτι» (vid)