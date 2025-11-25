Τιν Γέντβαϊ: Ο «ελαφρύς» γίγαντας (vids)

Η πορεία του διεθνή Κροάτη αμυντικού και το "βέτο" για τη θέση του.

Όταν ψάχνεις να βρεις ιστορίες που αφορούν το παρελθόν του Τιν Γέντβαϊ, μια από τις πρώτες που εμφανίζεται έχει να κάνει με την… εμμονή του να ακολουθήσει κατά γράμμα την οικογενειακή παράδοση. Να παίξει σέντερ μπακ, δηλαδή, παρ’ ότι τα προσόντα του έδειχναν ότι μπορούσε να «υποστηρίξει» κι άλλες θέσεις.

Όταν σε ηλικία 18 ετών ο διεθνής άσος του Παναθηναϊκού προωθήθηκε στην ανδρική ομάδα της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, o τότε προπονητής του Κρούνοσλαβ Γιούρτσιτς τον «πίεζε» να παίξει πιο μπροστά. Ειδικά μετά τον Απρίλιο του 2013, όταν ο Γέντβαϊ έβαλε ένα γκολ με πολύ δύσκολο σουτ στην Τσιμπάλια, το οποίο κλείδωσε τη νίκη-τίτλου στη Ντινάμο, ο Γιούρτσιτς ήταν σχεδόν ανένδοτος: Ο μικρός θα έπαιζε αμυντικό χαφ, με προοπτική για πιο μπροστά. Είχε, όμως, λογαριάσει χωρίς τον «ξενοδόχο».

Η ποδοσφαιρική του ιστορία έχει βαθιές ρίζες: είναι γιος του Ζντένκο Γέντβαϊ, πρώην αμυντικού, και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου το ποδόσφαιρο ήταν τρόπος ζωής. Από μικρό παιδί, ήρθε σε επαφή με την μπάλα και από τις ακαδημίες της ΝΚ Ζάγκρεμπ μεταπήδησε ήδη από τα δέκα του σ’ αυτές τις Ντινάμο. Πάντα με τον ίδιο αστερίσκο: Ήθελε να παίζει σέντερ μπακ, όπως ο πατέρας του, σε μια ηλικία που οι προπονητές σχεδόν… πιέζουν τα ψηλά παιδιά να παίξουν πίσω και όχι σέντερ φορ.

Από την πρώτη στιγμή, όμως, που πατάει στο χορτάρι, ο Τιν Γέντβαϊ σε ξεγελ­άει: είναι ψηλός και σωματώδης, όμως εκείνο που σου μένει περισσότερο είναι η ευκινησία του και η ικανότητα να παίζει τόσο σαν κεντρικός όσο και σαν δεξιός μπακ. Δεν είναι απλώς ένας κόφτης, αλλά παίκτης με τεχνική και αντίληψη. Το πολύ δύσκολο γκολ με ανάποδο ψαλίδι στις Σέρρες το αποδεικνύει.

Από μικρός, όταν έπαιζε στην αυλή του σπιτιού με τον πατέρα του, ο Γέντβαϊ «εκπαιδεύτηκε» για αμυντικός: Δούλευε στις τοποθετήσεις, στο διάβασμα του παιχνιδιού και τις προωθήσεις. Οι άνθρωποι της Ντινάμο που τον υποδέχτηκαν εκτίμησαν πολύ γρήγορα αυτό το ποδοσφαιρικό ένστικτο, που το’ χε αναπτύξει πολύ νωρίτερα από παιδιά της ηλικίας του.

Με το που ενηλικιώθηκε, κι έχοντας καταγράψει ήδη μισή σεζόν (14 συμμετοχές) με την ανδρική της Ντινάμο και σταθερή παρουσία στις μικρές εθνικές ομάδες της Κροατίας, θεωρήθηκε prospect πολύ υψηλού επιπέδου. Η Ρόμα δεν δίστασε να δώσει 5 εκ. ευρώ για ένα άγουρο ακόμα παιδί το καλοκαίρι του 2013, με προοπτική να τον μοσχοπουλήσει στο μέλλον. Αλλά δεν του έδωσε σχεδόν καμία ευκαιρία τη σεζόν που ακολούθησε (μόλις 2 συμμετοχές).

Ακολούθησε η μεταγραφή στη Μπάγερ Λεβερκούζεν: αρχικά δανεικός και αργότερα μόνιμα. Στη Bundesliga έκανε αισθητή παρουσία, ειδικά στις σεζόν 2014-15, όπου έπαιξε 22 παιχνίδια και σκόραρε 2 γκολ, ενώ συνολικά στα χρόνια του στην Λεβερκούζεν καταγράφηκαν 109 συμμετοχές, 5 γκολ και 4 ασίστ. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πέρασε και μία σεζόν δανεικός στην Άουγκσμπουργκ (2019-20), όπου σε 31 αγώνες σημείωσε 2 γκολ.

Το επόμενο μεγάλο βήμα ήρθε το 2021, όταν υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Λοκομοτίβ Μόσχας. Στην πρώτη του σεζόν για τη ρωσική ομάδα έκανε 20 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και πέτυχε 2 γκολ, ενώ στο σύνολο των χρόνων του εκεί κατέγραψε 41 αγώνες κι 2 γκολ πριν την οριστική αποχώρησή του. Παράλληλα, το 2022 είχε έναν δανεισμό στην Αλ Αϊν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπου σε 11 συμμετοχές σκόραρε μία φορά. Είχε ξεκινήσει η περίοδος του απομονωτισμού στο ρωσικό ποδόσφαιρο εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία.

Τον Ιούλιο του 2023 έγινε γνωστό ότι ο Τιν δόθηκε με δανεισμό στον Παναθηναϊκό. Στην πρώτη του σεζόν με τον Παναθηναϊκό είχε 24 συμμετοχές και 2 γκολ σύμφωνα με τα στατιστικά του συλλόγου. Τον Μάιο του 2024, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε μόνιμη μεταγραφή, και ο ίδιος υπέγραψε νέο συμβόλαιο ως το 2027.

Αν ανατρέξει κανείς στις στατιστικές, βλέπει πως συνολικά στην καριέρα του (μέχρι σήμερα) ο Γέντβαϊ έχει παίξει πάνω από 300 αγώνες, έχει πετύχει 17 γκολ και μετρά 8 ασίστ, σύμφωνα με αναλυτικά δεδομένα. Νούμερα που δεν… ζαλίζουν βέβαια, αλλά μαρτυρούν ότι η παρουσία του στο γήπεδο δεν είναι μόνο τάκλιν και κεφαλιές.

Όσο για το διεθνές του έργο, έχει εκπροσωπήσει την εθνική ανδρών της Κροατίας ήδη από τα 19 του χρόνια. Το ντεμπούτο του έγινε σ’ ένα φιλικό ματς με την Κύπρο τον Σεπτέμβριο του 2014. Το πιο ενδιαφέρον από τη διεθνή του θητεία είναι πως όταν βλέπει… Ισπανία κάτι παθαίνει! Εναντίον της Ισπανίας έκανε το ντεμπούτο του σε μεγάλη διοργάνωση (Euro 2016), που συνοδεύτηκε μάλιστα με νίκη 2-1. Κι εναντίον της Ισπανίας, μάλιστα παίζοντας ως αριστερό μπακ (!), πέτυχε τα δύο μοναδικά του γκολ με την φανέλα της χώρας του.

Παρ’ ότι η φωνή του δεν ακούγεται πολύ συχνά στα ΜΜΕ, ούτε και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως περσόνα των social media, η πορεία στο γήπεδο καθορίζει τη ζωή του. Η επιλογή του να πάει στη Ρωσία, σε μια αγορά απαιτητική, και στη συνέχεια να μεταβεί στην Ελλάδα, δείχνει παιχνίδι μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και όχι απλώς οικονομικής ασφάλειας.