«Βασικός στόχος της Μίλαν ο Μουζακίτης»

Η Μίλαν είναι έτοιμη να επανέλθει για τον Χρήστο Μουζακίτη, ετοιμάζοντας πρόταση.

Σε ένα από τα πιο hot ονόματα της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου στην Ευρώπη εξελίσσεται ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο 18χρονος χαφ του Ολυμπιακού βρίσκεται στο στόχαστρο πολλών ομάδων, όπως οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, Άστον Βίλα, Νότιγχαμ Φόρεστ και Νάπολι, ενώ τώρα φαίνεται πως μπαίνει στο κόλπο και η Μίλαν για την απόκτησή του.

Το ενδιαφέρον των «ροσονέρι» δεν είναι καινούργιο, καθώς το καλοκαίρι υπήρξε κρούση στους Πειραιώτες για τον ταλαντούχο μέσο, αλλά δόθηκε αρνητική απάντηση. Η ισπανική ιστοσελίδα fichajes, αναφέρει ότι η Μίλαν αναζητά παίκτη για τη μεσαία γραμμή και πως ο Μουζακίτης βρίσκεται ψηλά στη λίστα. Μάλιστα, αναφέρει πως προτίθεται να δώσει 20 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει, ποσό όμως που δεν πλησιάζει τις απατήσεις του Ολυμπιακού.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται: «Προτεραιότητα για τη Μίλαν είναι η ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Βασικός στόχος της, είναι ο πολλά υποσχόμενος νεαρός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο Μουζακίτης, ο οποίος έχει ήδη δείξει πτυχές του ταλέντου του.

Ο Μουζακίτης βρίσκεται ψηλά στη λίστα και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οπότε αυτή η μάχη θα έχει ενδιαφέρον. Η Μίλαν είναι διατεθειμένη να πληρώσει 20 εκατ. ευρώ για τον αποκτήσει».