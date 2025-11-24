Ρεάλ Μαδρίτης: Στο στόχαστρο ο Αλόνσο ενόψει Ολυμπιακού μετά τη νέα «γκέλα»

Λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (26/11, 22:00), ο Τσάμπι Αλόνσο βρίσκεται αντιμέτωπος με έντονη κριτική από τον ισπανικό Τύπο, έπειτα από την εκτός έδρας ισοπαλία της Ρεάλ Μαδρίτης με την Έλτσε (2-2).

Η «βασίλισσα» επέστρεψε από τη διακοπή των εθνικών ομάδων συνεχίζοντας την πτωτική της πορεία. Μετά το «Χ» με τη Ράγιο Βαγιεκάνο (9/11), οι Μαδριλένοι άφησαν εκ νέου δύο βαθμούς, βλέποντας την Μπαρτσελόνα να μειώνει τη διαφορά στον έναν βαθμό στη μάχη του τίτλου.

Η Ρεάλ δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα απέναντι στην ομάδα του Έντερ Σαράμπια και χρειάστηκε γκολ στο φινάλε για να αποφύγει την ήττα, ένα γκολ που έχει προκαλέσει συζητήσεις, καθώς θεωρείται πως δεν θα έπρεπε να έχει μετρήσει. Η ατμόσφαιρα γύρω από την ομάδα «ηλεκτρίζεται» ξανά, σε μια περίοδο όπου ακολουθεί το κρίσιμο παιχνίδι Champions League με τον Ολυμπιακό.

Η εικόνα της ομάδας έχει φέρει τον Αλόνσο στο επίκεντρο σφοδρών σχολίων, με τη Diario AS να δημοσιεύει άρθρο υπό τον τίτλο «Ο Τσάμπι είναι σε δύσκολη θέση». Το ρεπορτάζ κάνει λόγο για αδυναμία του Βάσκου τεχνικού να αναστρέψει τη φθίνουσα πορεία της Ρεάλ, η οποία αγνοεί τη νίκη σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια (ήττα από Λίβερπουλ και δύο ισοπαλίες στο πρωτάθλημα). Παράλληλα, στα τελευταία αυτά ματς η ομάδα έχει μόλις 14 τελικές στην εστία, δείγμα της επιθετικής δυστοκίας.

Επιπλέον, ο Αλόνσο δεν έχει καταφέρει ακόμη να βρει σταθερή λύση για τη θέση του δεξιού εξτρέμ. Τη θέση έχουν καλύψει κατά καιρούς οι Καμαβινγκά, Μπέλινγκχαμ, Γκιουλέρ, Μπραχίμ Ντίαζ, Μασταντουόνο, ενώ κόντρα στην Έλτσε δοκιμάστηκε ο Ροντρίγκο, χωρίς όμως ιδιαίτερο αποτέλεσμα.