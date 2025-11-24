Κι όμως: Χωρίς διπλό στην Ελλάδα η Ρεάλ σε 7 επισκέψεις - Οι 4 με Ολυμπιακό!

Την πρώτη νίκη της επί ελληνικού εδάφους ψάχνει η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ολυμπιακός καλείται να υπερασπιστεί μία σπουδαία παράδοση που έχει και ο ίδιος μαζί της ως γηπεδούχος.

Από τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες που έχουν αντιμετωπίσει τις ελληνικές η "βασίλισσα" έχει ίσως τη χειρότερη παράδοση από όλες τις άλλες, έχοντας κερδίσει λιγότερα από τα μισά παιχνίδια που έδωσε. Μόνο έξι από τα συνολικά 14, με ρεκόρ 6-6-2 ανεξαρτήτως έδρας.

Όχι μόνο αυτό, αλλά σε ελληνικό έδαφος η 15 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπη δεν έχει γευτεί ακόμα τη χαρά της νίκης! Και δεν είναι δύο ή τρεις φορές που επισκέφτηκε τη χώρα μας αλλά επτά!

Περισσότερες από τις μισές εξ αυτών δε αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει να επιδείξει μία νίκη και τρεις ισοπαλίες στα τέσσερα παιχνίδια που τη φιλοξένησε. Πιο πρόσφατο το 0-0 στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ στις 6 Νοεμβρίου 2007. Αυτό ήταν και το τελευταίο παιχνίδι που δίνει γενικώς η Ρεάλ με ελληνική ομάδα.

Δύο χρόνια νωρίτερα οι Ερυθρόλευκοι είχαν κερδίσει με 2-1 την τελευταία αγωνιστική του Τσάμπιονς Λιγκ σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι χάριν στα τέρματα των Μπουλούτ και Ριβάλντο, ενώ ακόμα δύο ισοπαλίες είχε πάρει ο Ολυμπιακός το 1997 (0-0) και το 1999 (3-3).

Στις υπόλοιπες τρεις επισκέψεις της έχασε από την ΑΕΚ με 1-0 το 1985 για το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ με το γκολ του Παύλου Παπαϊωάννου και είχε ακόμα δύο ισοπαλίες. Το 2-2 με τον Παναθηναϊκό τον Μάρτιο του 2002 και το 3-3 με την ΑΕΚ επτά μήνες αργότερα. Η Ένωση μάλιστα καταφέρει να της αποσπάσει ισοπαλία και στο επόμενο παιχνίδι τους μέσα στο "Μπερναμπέου", με εκείνο το θρυλικό 2-2.

