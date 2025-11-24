ΠΑΟΚ: Στο... όριο και ο Οζντόεφ

Μετά τους Τζόντζο Κένι και Γιώργο Γιακουμάκη, ο Μαγκομέντ Οζντόεφ έφτασε το... όριο των κίτρινων καρτών, καθώς «κιτρινίστηκε» χθες (23/11) κόντρα στην Κηφισιά.

Η λίστα των παικτών που βρίσκονται σε «κίνδυνο» μεγαλώνει, με τον Ρώσο χαφ να γίνεται ο τρίτος μετά τους Κένι και Γιακουμάκη ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Η κίτρινη κάρτα που αντίκρισε ο Οζντόεφ χθες (23/11) από τον διαιτητή Κόκκινο ήταν η δεύτερη και μπήκε αυτόματα στο... όριο ενόψει των επόμενων τεσσάρων αγώνων του ΠΑΟΚ μέχρι τα Χριστούγεννα.

Κατά σειρά ο Δικέφαλος αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό εκτός έδρας (30/11), τον Άρη στην Τούμπα (7/12), τον Ατρόμητο στην Αθήνα (14/12), πριν ρίξει... αυλαία στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό (14/12).

Μαζί με τον Μαγκομέντ Οζντόεφ στο... όριο παρέμειναν Τζόντζο Κένι και Γιώργος Γιακουμάκης, με τον Κρητικό επιθετικό να είναι στη... ζώνη και στο Europa League.