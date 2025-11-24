Έντονες αντιδράσεις στην Ισπανία: «Η ισοφάριση της Ρεάλ έπρεπε να ακυρωθεί για φάουλ στον τερματοφύλακα» (vid)

Η φάση του γκολ που έφερε το 2-2 στο ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με την Έλτσε προκάλεσε μεγάλο... θόρυβο στην Ισπανία, με τον προπονητή των γηπεδούχων να διαμαρτύρεται έντονα για τη διαιτητική απόφαση.

Η Ρεάλ κατάφερε να σώσει τον βαθμό στο φινάλε χάρη στο τέρμα του Μπέλινγκχαμ στο 87’, όμως αυτό δεν αρκούσε για να σβήσει την απογοήτευση από τις συνεχόμενες απώλειες, αφού η ομάδα έχει αφήσει ήδη τέσσερις βαθμούς στα δύο τελευταία παιχνίδια της πριν από τη διακοπή. Με την Μπαρτσελόνα πλέον να έχει μειώσει στον έναν βαθμό, οι Μαδριλένοι ταξιδεύουν στην Ελλάδα για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (26/11, «Γ. Καραϊσκάκης»), έχοντας πίσω τους τρία αρνητικά αποτελέσματα.

Παρά όμως τη νέα γκέλα, αυτό που συζητήθηκε περισσότερο ήταν ο τρόπος με τον οποίο ήρθε η ισοφάριση. Ο τεχνικός της Έλτσε υποστήριξε ότι πριν ο Μπέλινγκχαμ στείλει τη μπάλα στα δίχτυα, ο Βινίσιους είχε υποπέσει σε καθαρό φάουλ πάνω στον τερματοφύλακα.

«Για μένα είναι μια ξεκάθαρη παράβαση. Δεν έχει καμία σχέση με φυσιολογική επαφή μέσα στη φάση. Γι’ αυτό υπάρχει το VAR. Ο παίκτης της Ρεάλ χτυπάει τον τερματοφύλακά μας και τον τραυματίζει, μάλιστα έφυγε με αίματα. Δεν γίνεται να μην καταλογιστεί φάουλ.

Είμαι πολύ απογοητευμένος με το τελικό αποτέλεσμα, ειδικά επειδή προηγηθήκαμε δύο φορές. Νιώθεις ότι κάποια πράγματα επηρέασαν τον αγώνα και αυτό σε εξοργίζει», σχολίασε ο Έντερ Σαράμπια.