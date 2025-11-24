Μάντσεστερ Σίτι: Αισιόδοξος ο Γκουαρντιόλα

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα δεν είναι διατεθειμένος να δεχθεί οποιαδήποτε παράπονα από τους παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι, σχετικά με το «φορτωμένο» πρόγραμμα αγώνων, με τον Ισπανό προπονητή να είναι σίγουρος ότι η ομάδα του μπορεί να ανακτήσει την φόρμα της, εν μέσω μιας σειράς συνεχών αγώνων.

Η Σίτι, που ηττήθηκε με 2-1 από τη Νιούκαστλ το περασμένο Σάββατο, θα δώσει οκτώ αγώνες σε 26 ημέρες και συγκεκριμένα από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων δύο αγώνων Champions League, πέντε αγώνων πρωταθλήματος και ενός προημιτελικού League Cup εναντίον της Μπρέντφορντ.

«Το έχουμε συνηθίσει, έχουμε κατακτήσει νίκες και τίτλους παίζοντας με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε ο Γκουαρντιόλα στους δημοσιογράφους και πρόσθεσε: «Το θέλουμε. Τα τρεμπλ και οι διακρίσεις, προήλθαν από αγώνες το Σάββατο και την Τρίτη, μετά την Τρίτη και την Παρασκευή και την Παρασκευή και την Κυριακή. Δεν είναι πρόβλημα».

Υπενθυμίζεται ωστόσο, ότι ο Καταλανός τεχνικός έχει παραπονεθεί στο παρελθόν για συμφόρηση στις αγωνιστικές περιόδους τις δύο τελευταίες σεζόν, λέγοντας ότι συνέβαλε σε τραυματισμούς και ψυχική κόπωση.

Η περασμένη σεζόν ήταν μόλις η δεύτερη σεζόν του Γκουαρντιόλα χωρίς τρόπαιο από τότε που ανέλαβε την Σίτι (σ.σ. η πρώτη ήταν την σεζόν 2016-17). Το συμβόλαιό του επρόκειτο να λήξει στο τέλος της εφετινής σεζόν, αλλά αποφάσισε να επεκτείνει την συνεργασία του μέχρι τον Ιούνιο του 2027.