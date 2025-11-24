Άρσεναλ: Πρόταση για την απόκτηση 16χρονων δίδυμων αδερφών από τον Ισημερινό

Στη Νότια Αμερική και συγκεκριμένα στον Ισημερινό γίνεται «ντόρος» για δύο δίδυμα αδέρφια, που αγωνίζονται στην ίδια ομάδα και εντυπωσιάζουν με το ταλέντο τους.

Πρόκειται για τους 16χρονους, Εντουϊν και Χόλκερ Κιντέρο, που φορούν τη φανέλα της Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάλε. Ο Εντουϊν είναι αριστεροπόδαρος και αγωνίζεται ως δεξί εξτρέμ, ενώ ο δίδυμος αδερφός του χαρακτηρίζεται ως ο νέος Τιάγκο Αλκάνταρα, αγωνιζόμενος στο χώρο της μεσαίας γραμμής.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Daily Mail» οι ανιχνευτές της Αρσεναλ έχουν πείσει τον Μίκελ Αρτέτα για το ταλέντο τους και η διοίκηση ξεκίνησε επαφές με την Ιντεπεντιέντε για την απόκτηση και των δύο νεαρών, τους οποίους σκοπεύει να εντάξει στη β' ομάδα. Το κόστος της μεταγραφής «πακέτο» μπορεί να φθάσει τα δέκα εκατ. ευρώ.