Ολυμπιακός: Τα 70 γκολ του Ελ Κααμπί και τα… 6 του Ταρέμι

Γκολ από τους φορ του παίρνει ο Ολυμπιακός, με τους Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Μεχντί Ταρέμι να είναι άκρως παραγωγικοί φέτος.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να σκοράρει με τη φανέλα του Ολυμπιακού, φτάνοντας τα 70 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Έτσι, πλησίασε ακόμα περισσότερο τον Υβ Τριαντάφυλλο που μετρά 71 γκολ με τα ερυθρόλευκα. Ο Μαροκινός φορ πέτυχε το 9ο φετινό του γκολ στο πρωτάθλημα κι έφτασε τα 44 στη Super League, με τον Μασούρα να είναι μπροστά του στη λίστα με 45.

Την ίδια ώρα, ο Μεχντί Ταρέμι γράφει τη δική του ιστορία στους Πειραιώτες, καθώς σε 7 συμμετοχές στο πρωτάθλημα μετρά 6 γκολ. Και μάλιστα, παίζοντας μόλις σε δύο ματς ως βασικός. Πρόκειται για καλύτερο ξεκίνημα μετά από αυτό του Ελ Κααμπί, που τη σεζόν 2023-24 είχε έξι γκολ στα έξι πρώτα ματς, ο οποίος όμως ήταν βασικός στα πέντε.

