Μάχη... τετράδας για Βόλο και Λεβαδειακό, «τελικός» για Λάρισα και ΟΦΗ

Με δύο αναμετρήσεις σε Πανθεσσαλικό Στάδιο και "AEL FC Arena" ολοκληρώνεται η 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Δύο σημαντικά παιχνίδια, το καθένα για διαφορετικούς λόγους, στο φινάλε της αγωνιστικής.

Πρώτη χρονιά αναμέτρηση στον Βόλο όπου η ομώνυμη ομάδα φιλοξενεί τον Λεβαδειακό (18:00, Cosmote Sport 1), με τον οποίο συγκατοικούν στην 4η θέση μαζί με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεδομένα μία εκ των δύο ή και οι δύο θα τον προσπεράσουν. Οι δύο φετινές ευχάριστες παρουσίες στο πρωτάθλημα κοντράρονται με φόντο... ευρωπαϊκό, θέλοντας να ανοίξουν ακόμη περισσότερο τη διαφορά από τον 7ο Άρη. Χωρίς τους Λαγιούς, Τσιβελεκίδη οι Βοιωτοί αλλά επανήλθε ο Χάνα, ενώ για τους γηπεδούχους λείπουν πάγια οι Τσοκάνης και Θαρθάνα.

Κρίσιμο παιχνίδι όμως και στη Λάρισα, αλλά για την ουρά της βαθμολογίας. Η τρίτη από το τέλος AEL Novibet υποδέχεται τον προτελευταίο ΟΦΗ (20:00, Cosmote Sport 1), ο οποίος βρίσκεται μόλις ένα βαθμό πίσω της. Ματς-τελικός και για τις δύο ομάδες, με τους Κρητικούς να ψάχνουν την πρώτη νίκη τους με τον Κόντη στον πάγκο και τρίτη στη σεζόν, ενώ οι "βυσσινί" έχουν να επιδείξουν μόνο το τρίποντο επί του ουραγού Πανσερραϊκού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Βόλος και ΟΦΗ είναι οι μοναδικές ομάδες χωρίς ισοπαλία στο πρωτάθλημα.