ΑΕΚ: Έπιασε τα 500 ο Μάνταλος

Ο Πέτρος Μάνταλος συμπλήρωσε τις 500 συμμετοχές σε επίπεδο συλλόγων, στη χθεσινή νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη.

Ένα ακόμα ορόσημο στην καριέρα του πρόσθεσε ο Πέτρος Μάνταλος, καθώς χθες στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη, έφτασε τις 500 συμμετοχές σε επίπεδο συλλόγων. Μάλιστα, συνδύασε αυτή τη σημαντική επίδοση, μοιράζοντας την 110η ασίστ του με τη φανέλα της Ένωσης.

Ο 34χρονος μέσος μετρά μετρά 409 εμφανίσεις με τα κιτρινόμαυρα και άλλες 91 με την Ξάνθη. Παράλληλα, έφτασε τις 365 συμμετοχές στη μεγάλη κατηγορία και έπιασε στην 54η θέση όλων των εποχών τον Χρήστο Αρβανίτη και τον Νίκο Τσιαντάκη.

Φέτος διανύει μια από τις πιο παραγωγικές σεζόν της καριέρας του με 2 γκολ και 5 ασίστ σε 20 παρουσίες σε όλες τις διοργανώσεις, παραμένοντας κομβικός στο παιχνίδι της ΑΕΚ.