Τσάμπι Αλόνσο: «Δεν είμαστε χαρούμενοι, πρέπει να επικεντρωθούμε στον Ολυμπιακό»

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης μετά την γκέλα κόντρα στην Έλτσε (2-2), ανέφερε ότι δεν είναι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα, τονίζοντας ότι η ομάδα του πρέπει να βγάλει αντίδραση απέναντι στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής των Μαδριλένων:

Για την αντίδραση που πρέπει να βγάλει η Ρεάλ: Είναι ποδόσφαιρο. Μετά από μια καλή πορεία, είχαμε αρκετά αποτελέσματα που δεν θέλαμε. Πρέπει να συνεχίσουμε, να προχωράμε μπροστά. Δεν είμαστε χαρούμενοι. Θέλουμε πάντα να κερδίζουμε. Απομένουν πολλά παιχνίδια, οπότε πρέπει να επικεντρωθούμε στο επόμενο ματς με τον Ολυμπιακό, αναλύοντας τι κάναμε σήμερα».

Για τις δύο σερί ισοπαλίες: «Η ομάδα δεν έχει καταρρεύσει. Εξακολουθεί να είναι ανταγωνιστική. Τα αποτελέσματα και η εικόνα μας μπορούν να βελτιωθούν. Κάνουμε αυτοκριτική, αλλά το ηθικό στα αποδυτήρια παραμένει καλό. Πρέπει να επιμείνουμε απέναντι στις αντιξοότητες. Αυτή είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και ξέρουμε ότι πρέπει να ζούμε με την κριτική».

Για την αλλαγή του Βινίσιους: «Δεν είχε κανένα πρόβλημα, το είχαμε συζητήσει όπως κάνουμε συχνά. Καταλαβαίνει και ήξερε τον ρόλο που θα έπαιζε. Δεν είμαστε χαρούμενοι σήμερα, αλλά όλοι ανυπομονούν να επιστρέψουν στον σωστό δρόμο».