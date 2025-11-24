Αδιανόητο: Οπαδός της Λιντς επιχείρησε να επιτεθεί στον προπονητή!

Ένα απίθανο περιστατικό διαδραματίστηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα στην Λιντς με την Άστον Βίλα.

Η Λιντς, γνώρισε την ήττα από τους «χωριάτες» (1-2) αν και βρέθηκε μπροστά στο σκορ, με τα «παγώνια» να πέφτουν πλέον στην ζώνη του υποβιβασμού, κάτι που έφερε εκνευρισμού στους οπαδούς της ομάδας.

Ένας εξαγριωμένος οπαδός της Λιντς, μάλιστα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και κινήθηκε απειλητικά κατά του προπονητή, Ντάνιελ Φάρκε, με τους ανθρώπους ασφαλείας να τον προλαβαίνουν την τελευταία στιγμή!

«Δεν ξέρω κάτι για το γεγονός. Ολοι είμαστε απογοητευμένοι. Έχουμε μία πολύ παθιασμένη βάση φιλάθλων, και αυτό είναι προνόμιο. Δεν θέλω οι οπαδοί μας να αλλάξουν ούτε κατά 1%. Πρέπει να είναι οργισμένοι και απογοητευμένοι», ανέφερε μετά το τέλος του αγώνα για το περιστατικό ο Γερμανός προπονητής.