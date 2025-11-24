Κάταγμα στο μεταρτάσιο η πρώτη εκτίμηση για Αλφαρέλα - Τοποθετήθηκε γύψος στο πόδι του

Οι άνθρωποι του Άρη βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, περιμένοντας τα αποτελέσματα της μαγνητικής που υποβλήθηκε ο Γάλλος επιθετικός.

Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα «πάγωσε» τους ανθρώπους του Άρη με τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ, με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο για κάταγμα στο μεταρτάσιο.

Ο Γάλλος επιθετικός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου του τοποθετήθηκε γύψος στο πόδι, ενώ την Δευτέρα θα υποβληθεί και σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.

Πλέον, στον Άρη περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα υποβληθεί ο Αλφαρέλα για να γνωρίζουν την σοβαρότητα του τραυματισμού, αλλά και τον χρόνο που θα απουσιάσει.