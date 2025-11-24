Ο Τάισον έγραψε ιστορία με τα δύο γκολ κόντρα στην Κηφισιά

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Κηφισιάς με 3-0, με τον έμπειρο μεσοεπιθετικό να καταγράφει και μια ιστορική επίδοση.

Με τα δύο γκολ που σημείωσε ο Τάισον σε ηλικία 37 ετών, 10 μηνών και 10 ημερών έγινε ο γηραιότερο ποδοσφαιριστής τα τελευταία 51 χρόνια που σημειώνει «ντοπιέτα» σε αναμέτρηση της Super League.

Σε μεγαλύτερη ηλικία το έκανε μόνο ο Λεφτέρ Κιουτσουκαντωνιάδης, που ήταν 38 ετών, 9 μηνών και 20 ημερών, όταν πέτυχε τα μοναδικά του γκολ στην Α' Εθνική, το 1964 με την φανέλα της ΑΕΚ.