Ο Τάισον έγραψε ιστορία με τα δύο γκολ κόντρα στην Κηφισιά

Με τα δύο γκολ που σημείωσε ο Τάισον σε ηλικία 37 ετών, 10 μηνών και 10 ημερών έγινε ο γηραιότερο ποδοσφαιριστής τα τελευταία 51 χρόνια που σημειώνει «ντοπιέτα» σε αναμέτρηση της Super League.
Σε μεγαλύτερη ηλικία το έκανε μόνο ο Λεφτέρ Κιουτσουκαντωνιάδης, που ήταν 38 ετών, 9 μηνών και 20 ημερών, όταν πέτυχε τα μοναδικά του γκολ στην Α' Εθνική, το 1964 με την φανέλα της ΑΕΚ.
Ο Τάισον έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής τα τελευταία 51 χρόνια, με δύο γκολ σε ένα ματς (37 ετών, 10 μηνών και 10 ημερών). Σε μεγαλύτερη ηλικία το έκανε μόνο ο Λεφτέρ, 38 ετών, 9 μηνών και 20 ημερών, όταν πέτυχε τα μοναδικά του γκολ στην Α' Εθνική, το 1964. #slgr pic.twitter.com/R42dgTlx5E— soccerbase.gr (@SoccerbaseG) November 23, 2025