Οι παίκτες της Εστουντιάντες γύρισαν την πλάτη στο pasillo για το ανύπαρκτο πρωτάθλημα της Ροσάριο! (vid)

Σκηνές απείρου κάλους εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση της Ροσάριο Σεντράλ με την Εστουντιάντες για τα play off του πρωταθλήματος Αργεντινής.

Όλα ξεκίνησαν από την απόφαση της αργεντίνικης ομοσπονδίας (AFA), να δημιουργήσει σε μια νύχτα έναν τίτλο και να τον χαρίσει στην Ροσάριο Σεντράλ για να ικανοποιήσει την επιθυμία του Άνχελ Ντι Μαρία για ένα πρωτάθλημα!

Συγκεκριμένα, η AFA έφτιαξε το Campeon de Liga και έδωσε τον τίτλο στην Ροσάριο Σεντράλ, αναφέροντας ότι είναι η ομάδα που συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς στη συνολική βαθμολογία της χρονιάς.

Το παράδοξο είναι ότι αυτός ο τίτλος δεν υπήρχε στον κανονισμό της σεζόν, η οποία προέβλεπε μόνο νικητές του Apertura και του Clausura, κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τις υπόλοιπες ομάδες.

Οι παίκτες της Εστουντιάντες, μάλιστα πριν την αναμέτρηση με την Ροσάριο για τα play off, εξαναγκάστηκαν από την AFA να κάνουν το καθιερωμένο pasillo για την «πρωταθλήτρια» και έδειξαν την αντίδρασή τους με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Συγκεκριμένα, όταν οι ποδοσφαιριστές της Ροσάριο Σεντράλ έκαναν την εμφάνισή τους, οι παίκτες της Εστουντιάντες γύρισαν την πλάτη τους, δείχνοντας έτσι την υποτίμησή τους στους «πρωταθλητές».

Estudiantes were forced by the AFA to give Rosario Central a guard of honor after this tweet, and they gave one today by TURNING THEIR BACK AGAINST the 'champions'. Unprecedented scenes!pic.twitter.com/y83JGJ0eMJ https://t.co/uMrcrSsM1m — toto 🇦🇷 (@totoscrib) November 23, 2025

Κάζο για την Ροσάριο

Η ομάδα του Άνχελ Ντι Μαρία, μάλιστα υπέστη και μεγάλο αγωνιστικό κάζο, αφού η ψυχομένη Εστουνιάντες, άλωσε την έδρα της Ροσάριο με 0-1 (Κέτρε 31'), πανηγυρίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά των play off.

Έτσι, η Ροσάριο Σεντράλ θα αρκεστεί στον τίτλο-φάντασμα που έφτιαξε για αυτήν η AFA, αφού έμεινε εκτός από την διεκδίκηση του πραγματικού πρωταθλήματος που θα κριθεί στα play off.