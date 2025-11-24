Τέιλορ: «Τυχεροί που έχουμε τον Τάισον»

Ο Γκρεγκ Τέιλορ μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Κηφισιάς (3-0), αποθέωσε τον Τάισον για τα δύο γκολ που σημείωσε τονίζοντας ότι οι παίκτες του Δικεφάλου είναι τυχεροί που έχουν συμπαίκτη τον Βραζιλιάνο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την εμφάνιση απέναντι στην Κηφισιά: «Η αλήθεια είναι πως μετά από τη διακοπή ήταν σημαντικό για εμάς να επιστρέψουμε με νίκη. Δεν είχαμε αρκετή ενέργεια στο πρώτο 20λεπτο. Μετά το διορθώσαμε και ήμασταν πιο δυναμικοί».

Για τον πανηγυρισμό του Τάισον: «Είδα τον πανηγυρισμό του, ήταν ένα αστείο περιστατικό. Ο Τάισον δείχνει σε εμάς πως είναι παίκτης με υψηλό επίπεδο. Είμαστε τυχεροί που έχουμε τον Τάισον στην ομάδα μας».

Για την επίδοση του ΠΑΟΚ στο πρώτο 20λεπτο του αγώνα: «Η Κηφισιά ήταν πολύ έντονη στην αρχή του αγώνα. Έχει παίκτες που μας πίεσαν. Τα πράγματα άλλαξαν στην πορεία».

Για το ματς με την Μπραν: «Η Μπραν είναι μια ομάδα που είναι κοντά μας και περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντί της. Η ιστορία έχει δείξει πως τα τελευταία δύο παιχνίδια ήταν πολύ καλά για εμάς. Θέλουμε να φτάσουμε ξανά στο ίδιο επίπεδο για να προκριθούμε στην Ευρώπη».