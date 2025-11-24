Το αυτογκόλ της χρονιάς μπήκε σε αναμέτρηση της ΜΠΑΜ FC στην ΕΠΣ Μακεδονίας (vid)

Η ΜΠΑΜ FC ισοπέδωσε την ΑΕ Πυλαίας με 7-1 για την 12η αγωνιστική της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Μακεδονίας, σε μια αναμέτρηση που μπήκε ένα αδιανόητο αυτογκόλ.

Συγκεκριμένα, στο 29ο λεπτό της αναμέτρησης αμυντικός της ΑΕ Πυλαίας έκανε στραβοκλωτσιά σε προσπάθεια να απομακρύνει την μπάλα με αποτέλεσμα να πάρει ύψος και κατεύθυνση προς το τέρμα της ομάδας του.

Ο τερματοφύλακας έκανε επίσης κακή εκτίμηση και ουσιαστικά μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα, για να διαμορφωθεί σε εκείνο το σημείο το 4-0 υπέρ της ΜΠΑΜ FC, με το video της φάσης όπως είναι φυσικό να γίνεται viral.