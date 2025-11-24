Το αυτογκόλ της χρονιάς μπήκε σε αναμέτρηση της ΜΠΑΜ FC στην ΕΠΣ Μακεδονίας (vid)

Συγκεκριμένα, στο 29ο λεπτό της αναμέτρησης αμυντικός της ΑΕ Πυλαίας έκανε στραβοκλωτσιά σε προσπάθεια να απομακρύνει την μπάλα με αποτέλεσμα να πάρει ύψος και κατεύθυνση προς το τέρμα της ομάδας του.
Ο τερματοφύλακας έκανε επίσης κακή εκτίμηση και ουσιαστικά μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα, για να διαμορφωθεί σε εκείνο το σημείο το 4-0 υπέρ της ΜΠΑΜ FC, με το video της φάσης όπως είναι φυσικό να γίνεται viral.
@greekfutball
Τι άλλο θα δούμε σε αυτά τα γήπεδα!!! 🤦😂 Στο παιχνίδι μεταξύ των ομάδων ΜΠΑΜ FC - ΑΕ Πυλαίας για την 12η αγωνιστική της Α1 ΕΠΣ Μακεδονίας μπήκε ένα αυτογκόλ που… ούτε στα όνειρα μας δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Στο 29’ λεπτό του παιχνιδιού με την ομάδα της Πυλαίας να βρίσκεται ήδη πίσω στο σκορ, γίνετε ένα πλάγιο και ο αμυντικός της ομάδας θέλοντας να διώξει την μπάλα, έβαλε ίσως το… (αυτο)γκολ της καριέρας του! Μετά από αυτήν την άτυχη στιγμή η ομάδα της Πυλαίας ηττήθηκε με σκορ 7-1 από την ΜΠΑΜ FC του Χάρη Μηλιώνη και του Χάρη Τάσσου. Μετά από αυτό που είδατε, εσείς έχετε δει καλύτερο αυτογκόλ στα τοπικά; Και αν ναι, σε πιο παιχνίδι; 🤔👇♬ original sound - GreekFootball