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Συμπλήρωσε κάρτες ο Ορμπελίν Πινέδα

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Τις υπηρεσίες του Ορμπελίν Πινέδα θα στερηθεί η ΑΕΚ σε ένα από τα επόμενα τέσσερα ματς της Stoiximan Super League. 

Ο διεθνής Μεξικανός μέσος, με την κίτρινη που δέχτηκε στο ματς με τον Αρη, συμπλήρωσε κάρτες και έτσι ο Μάρκο Νίκολιτς θα πρέπει να αποφασίσει σε ποιο από τα επόμενα τέσσερα ματς της Stoiximan Super League θα τον δηλώσει για να εκτίσει την ποινή του. 

Τα ματς αυτά είναι:  Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 30/11, ΑΕΚ – Ατρόμητος 07/12, Παναιτωλικός – ΑΕΚ 14/12,  ΑΕΚ – ΟΦΗ 21/12. Να σημειώσουμε πως στο «όριο» των καρτών είναι επίσης από πλευράς ΑΕΚ οι Άρολντ Μουκουντί, Φελίπε Ρέλβας, Λούκα Γιόβιτς και ο Φραντζί Πιερό, ο οποίος θα κάνει αρθροσκόπηση και θα επανέλθει μετά τα Χριστούγεννα, όπως έκανε γνωστό ο Νίκολιτς. 

Συμπλήρωσε κάρτες ο Ορμπελίν Πινέδα