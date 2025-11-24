Συμπλήρωσε κάρτες ο Ορμπελίν Πινέδα

Τις υπηρεσίες του Ορμπελίν Πινέδα θα στερηθεί η ΑΕΚ σε ένα από τα επόμενα τέσσερα ματς της Stoiximan Super League.

Ο διεθνής Μεξικανός μέσος, με την κίτρινη που δέχτηκε στο ματς με τον Αρη, συμπλήρωσε κάρτες και έτσι ο Μάρκο Νίκολιτς θα πρέπει να αποφασίσει σε ποιο από τα επόμενα τέσσερα ματς της Stoiximan Super League θα τον δηλώσει για να εκτίσει την ποινή του.

Τα ματς αυτά είναι: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 30/11, ΑΕΚ – Ατρόμητος 07/12, Παναιτωλικός – ΑΕΚ 14/12, ΑΕΚ – ΟΦΗ 21/12. Να σημειώσουμε πως στο «όριο» των καρτών είναι επίσης από πλευράς ΑΕΚ οι Άρολντ Μουκουντί, Φελίπε Ρέλβας, Λούκα Γιόβιτς και ο Φραντζί Πιερό, ο οποίος θα κάνει αρθροσκόπηση και θα επανέλθει μετά τα Χριστούγεννα, όπως έκανε γνωστό ο Νίκολιτς.