Με ηγέτη Ζιρού η Λιλ έκαμψε την αντίσταση της Παρί FC

Η Λιλ δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στην Παρί FC, αλλά ο σπουδαίος Ολιβιέ Ζιρού έδωσε τις απαραίτητες λύσεις και οδήγησε την ομάδα του στην επικράτηση με 4-2.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον… γερόλυκο Ολιβιέ Ζιρού, η Λιλ επικράτησε δύσκολα με 4-2 της Παρί FC στο «Πιέρ Μορουά» και ανέβηκε στην τέταρτη θέση της κατάταξης, στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 13η αγωνιστική της Ligue 1.

Οι πρωτευουσιάνοι προηγήθηκαν με τον Βίλεμ Γκόμπελς μόλις στο 11ο λεπτό, όμως δεν άντεξαν. Στο 40’ ο Ζιρού ισοφάρισε για την ομάδα του Μπρούνο Ζενεσιό μετά την κάθετη του Ρομέιν Περό και ο ίδιος ο 39χρονος ολοκλήρωσε την ανατροπή ευστοχώντας από την άσπρη βούλα στο 77’.

Τρία λεπτά μετά, από εκτέλεση κόρνερ και με κεφαλιά, ο Αϊσά Μαντί έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στη Λιλ. Κι αν η Παρί FC μείωσε με τον Λοάν Ντουσέ, ένα νέο πέναλτι, αυτή τη φορά από τον Μάριους Μπρόχολμ, διαμόρφωσε το τελικό 4-2.