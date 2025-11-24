Μάνταλος: «Κάναμε... γεμάτο παιχνίδι, απίστευτο συναίσθημα η αποθέωση» (vid)

Ο αρχηγός της ΑΕΚ μίλησε για τη νίκη επί του Άρη, το συνεχόμενα παιχνίδια, αλλά και τα συνεχόμενα «standing ovation» που λαμβάνει από τον «κιτρινόμαυρο» κόσμο.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Πέτρου Μάνταλου στην κάμερα της COSMOTE TV:

Για τον αγώνα με τον Άρη: «Είχαμε τον έλεγχο, προσπαθήσαμε να παίξουμε το ποδόσφαιρο μας και σε αυτό που δούλεψε η ομάδα στη διακοπή του πρωταθλήματος. Κάθε ματς δίνει αυτή η ομάδα κάτι περισσότερο. Αν εξαιρέσουμε το σκορ, νομίζω ότι κάναμε γεμάτο παιχνίδι, δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Αυτό το παιχνίδι θέλουμε κι εμείς και ο κόσμος, νομίζω ότι είναι το ποδόσφαιρο που σου αρέσει να βλέπεις».

Για τα συνεχόμενα ματς: «Δεν συμφωνώ στο Πέμπτη – Κυριακή. Κάθε παίκτης του αρέσει να παίζει συνεχόμενα ματς. Θα παίξουμε ένα δύσκολο παιχνίδι την Πέμπτη και να πάρουμε ότι καλύτερο μπορούμε και από εκεί».

Για την αποθέωση από τον κόσμο της ΑΕΚ: «Έχω περάσει από όλες τις καταστάσεις στην ΑΕΚ. Όταν σε χειροκροτεί όλο το γήπεδο, αυτό είναι κάτι που αξίζει να ζήσει κάθε ποδοσφαιριστής. Είναι απίστευτο συναίσθημα».