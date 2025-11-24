Ειλικρινά, σας αρέσει το παραμικρό από τον φετινό Άρη;

Αυτός ο Άρης δεν μπορεί να βγάλει καμία αντίδραση και δείχνει να γίνεται χειρότερος από βδομάδα σε βδομάδα. Μια προβληματική χρονιά με ευθύνες και λάθη, ενώ είμαστε ακόμη στα μισά. Γράφει ο Κωνσταντίνος Τσίπτσιος

Ερώτημα με το...καλησπέρα σας: Εσάς σας αρέσει κάτι από τον φετινό Άρη;

2ο ερώτημα: Στις πόσες γκέλες φέρει ευθύνη ο προπονητής και παύουν οι δικαιολογίες;

Πάμε να μιλήσουμε και πάλι για τα λάθη του Άρη και την προβληματική νοοτροπία που παρουσιάζει η ομάδα, ανεξαρτήτως αντιπάλου και έδρας. Η εικόνα δείχνει να γίνεται χειρότερη από παιχνίδι σε παιχνίδι και πλέον δεν "πουλάει" το αφήγημα πως "άντεξε" για 50-60-70 λεπτά και "αμύνθηκε" σωστά. Εξαρτάται βέβαια και τι στόχους έχει κανείς. Αν κυνηγάς την σωτηρία, ναι! Το να επιβιώσεις από τέτοια ματς είναι σημαντικό και αυτοσκοπός. Πως όμως να ερμηνεύσει κανείς το 1-0 και το δοκάρι του Παναγίδη, συνοδευόμενα από τα "αν" και τα "εφόσον", για μια ομάδα που ξεκίνησε (διορθώστε με αν κάνω λάθος) με κρυφό στόχο να... χτυπήσει τετράδα και να χτίσει ένα σοβαρό ρόστερ Ευρώπης; Πως να εξηγήσεις πως δεν μπορείς να ματσάρεις το επίπεδο ενός προβληματικού Παναθηναϊκού και μιας άσφαιρης ΑΕΚ; Καλά, για Λεβαδειακούς και Βόλους δεν το συζητώ. Εκεί σε πιάνει απελπισία, όταν βλέπεις αυτές τις ομάδες να παίζουν ποδόσφαιρο και να αποπνέουν υγεία.

Είτε με Ουζουνίδη, είτε με Χιμένεθ, ανεξαρτήτως τραυματισμών, οι υγιείς παίκτες του Άρη παίζουν με φόβο και δίχως προσανατολισμό. Αυταπάρνηση ανύπαρκτη. Πλάνο μηδέν. Σταθερές επιλογές στην ενδεκάδα, αν εξαιρέσουμε τον Μορόν και τον Μόντσου, καμία. Ε! Από τι να πιαστούμε για να μιλήσουμε;

Χθες, κουβεντιάζοντας με φίλο για τον Άρη, μου είπε μια ατάκα που με προβλημάτισε και με έβαλε σε σκέψεις για το αν ισχύει και για εμένα, προσωπικά. "Δεν μπορώ να το βλέπω αυτό το πράγμα φέτος. Η χρονιά είναι χαμένη..."

Τον αδικεί κανείς; Πιστεύει κανείς πως στρώνει αυτός ο κυκεώνας λαθών, ατυχιών και τραυματισμών; Μάλλον, διόρθωση* εδώ. Στρώνει με έναν και μόνο τρόπο. Στις επόμενες 4 μεταγραφικές περιόδους δεν κάνεις καμία μεταγραφή, ζεις και πεθαίνεις με τους 20 παίκτες που άλλαξες και εξετάζεις τι προπονητή χρειάζεσαι για μια ομάδα με ποιότητα (στα χαρτιά). Γιατί δεν μπορεί να λες το καλοκαίρι πως η ομάδα φέτος έχει πολύ ταλέντο και δυνατότητες και μετά να φέρνεις Χιμένεθ για το "μισό-μηδέν". Απλά δεν γίνεται. Δεν ξέρεις τι πραγματικά θες και αλλάζεις συνεχώς φιλοσοφίες, πρόσωπα και αγωνιστικό προφίλ.

Απόψε ο Άρης βγήκε στο γήπεδο πρώτα για να μην χάσει και έπειτα για να απειλήσει στις αντεπιθέσεις. Εμένα αυτό, απέναντι σε τέτοια ΑΕΚ, δεν μου αρκεί προσωπικά. Έστω όμως, το προσπάθησες, έτρεξες για να ψάξεις τους ανοιχτούς χώρους.

Από που όμως; Από τον άξονα; Όπου ακόμη δεν έχει βρεθεί λύση στο "10" μετά την φυγή του Μανού; Μάλλον 2η διόρθωση* υπάρχει λύση, αλλά ο Χιμένεθ, λένε οι κακές γλώσσες, δεν εμπιστεύεται τον Μισεουί. Τον μόνο παίκτη που έδινε αριθμούς όσο ήταν σε φόρμα και δεν αντιμετώπιζε θέμα τραυματισμού. Όταν επιστρέψει θα δούμε τι ευκαιρίες θα πάρει. Θα επανέλθουμε επί του θέματος. Μήπως θα έβγαινε σε αντεπιθέσεις από το πλάι; Από τα δεξιά, όπου ο Πέρεθ δείχνει πως δεν έχει πιάσει καθόλου από την μέρα που ήρθε, έχοντας μάλιστα δύο σοβαρούς τραυματισμούς στην πλάτη; ή μήπως από τα αριστερά, που απόψε άλλαζες συνεχώς Παναγίδη, Αλφαρέλα και μετά έβαλες στην εξίσωση και τις αλλαγές, που επίσης δεν έδωσαν το παραμικρό;

Ξέρω - ξέρω, μάλλον θα φύγεις στην κόντρα με 20άρα μπαλιά στον Μορόν, ο οποίος θα παίξει με πλάτη στο κέντρο, θα γυρίσει, θα φύγει σε κούρσα και θα πλασάρει ιδανικά τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Σωστά, σωστά. Έχετε δίκιο...

Ας είμαστε ρεαλιστές, το μόνο που κρατάει ως τώρα στη σεζόν ο Άρης είναι το δίδυμο στα στόπερ, καθώς Άλβαρο και Σούντμπεργκ δείχνουν να είναι οι λιγότερο "λαθέρ" του ρόστερ και συνήθως την... πατάνε για λάθη άλλων στο ματς. Καλή ώρα του Ράτσιτς απόψε...

Από κει και πέρα το απόλυτο μηδέν!

Ερώτημα 3ο: Αλήθεια το πρότζεκτ με Ντιαντί, Ντούντου και Νινγκ, με τα πολυετή συμβόλαια και το ταλέντο, πως πάει; Η επένδυση στη Σενεγάλη;

Για τους Έλληνες δεν σχολιάζω καν. Ας ξεμπερδέψουμε με τους τραυματισμούς και ας επιστρέψει ο Βοριαζίδης υγιής από την περιπέτεια του και θα επανέλθουμε επί του θέματος.

Συνοψίζοντας, το μεγάλο πρόβλημα του Άρη φέτος είναι πως δεν βγάζει αντίδραση, δεν έχει δυνάμεις, τραυματίζεται και δεν αποφασίζει για την ενδεκάδα και τις τακτικές που αρμόζουν σε κάθε αγώνα. Το ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα του όμως είναι πως, με την νωθρή εικόνα του, χάνει συνεχώς την εμπιστοσύνη του κόσμου του.

Γιατί... και να κερδίσεις τη Λάρισα, τι νομίζεις πως θα καταφέρεις;

ΥΓ Όταν σου δίνουν κασκόλ μπορείς απλά να το κρατήσεις και να μην το κουνήσεις στον αέρα. Λεπτομέρειες, αλλά παίζουν και αυτές τον ρόλο τους.

ΥΓ2 Μακάρι να κάνουμε όλοι λάθος στην εκτίμηση του τραυματισμού του Αλφαρέλα, η εικόνα με την αντίδραση του Μόντσου στον τραυματισμό με φοβίζει πολύ.