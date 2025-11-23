Νίκολιτς: «Υπάρχει πρόοδος – Οι παίκτες έχουν πνεύμα πολεμιστή» (vid)

Για την εικόνα της ΑΕΚ στα τελευταία παιχνίδια, την σωστή δημιουργία, την δυσκολία στο σκοράρισμα αλλά και τον Πιερό μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σέρβου τεχνικού της ΑΕΚ:



«Η απόδοση ηταν καλύτερη και από το αποτέλεσμα. Υπήρξε ένταση στις προπονήσεις, δουλέψαμε καλά. Βγήκε στο παιχνίδι. Όλα ηταν εξαιρετικά. Είναι σε καλή κατάσταση η ομάδα. Στους τελευταίους τέσσερις αγώνες μετράμε τελικές. Βλέπουμε πρόοδο. Έχουμε απουσίες, γύρισε ο Ζίνι, ο Περέιρα είναι εδώ, είμαι ικανοποιημένος από τις πάσες, από τη δημιουργία ευκαιριών, από την ένταση. Εξαίρεση τα τελειώματα. Ευχαριστώ τους φιλάθλους μας για τη στήριξη σήμερα. Κοιτάμε τώρα το ματς με την Φιορεντίνα».

Για τον τραυματισμό του Πιερό:



«Ο Πιερό γύρισε με τραυματισμό στον μηνίσκο. Έπαιζαν σε έναν τεχνητό χλοοτάπητα. Δεν είναι μεγάλος ο τραυματισμός. Θα γυρίσει σε 3-4 εβδομάδες. Θα γίνει καθαρισμός, τον περιμένουμε μετά τα Χριστούγεννα. Θα γίνει αρθροσκόπηση. Ο Ζίνι είναι ένα πολύ καλό παιδί».



Για το εάν επηρεάσει ο τραυματισμός του Πιερό:



«Μας επηρεάζει πολύ. Γνωρίζετε ότι μου αρέσει να παίζω με δυο φορ. Τώρα γύρισε ο Ζίνι και τραυματίστηκε ο Πιερό. Παίξαμε με δυο φορ, λειτούργησε. Καλοσκάμης και Ζοάο Μάριο συνέκλιναν προς τα μέσα και έδιναν χώρο στα μπακ. Είχαμε μία ποικιλία στην επίθεσή μας. Και από τον άξονα και το κέντρο. Δεν θα είναι εύκολο να παίζουμε συνέχεια με δυο φορ. Δεν θα κλαίμε. Συνεχίζουμε».



Για τις πολλές χαμένες ευκαιρίες:



«Στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Το αποτέλεσμα ήταν 1-0 ή 1-1. Το πέναλτι με τη Σάμροκ διατηρώ ακόμα επιφυλάξεις. Στο τέλος δεχθήκαμε κάποια ανησυχία, όχι πίεση. Η εικόνα επηρεάζει τους παίκτες. Είχαμε πολλή ένταση απόψε. Πρεσάραμε. Σαφώς αν είχαμε πετύχει και δεύτερο τέρμα θα ειχε αφαιρέσει την πίεση. Είχαμε 27 τελικές, περίπου 30 με τη Σάμροκ. Αν σκοράρουμε θα φύγει η πίεση. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και θα το αντιμετωπίσουμε.



'Eχω ένα μήνυμα να απευθύνω: είμαστε παρόντες! Είμαστε μέσα και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη και στο Κύπελλο, παρά τις δυσκολίες. Οι παίκτες έχουν πνεύμα πολεμιστή. Το βλέπω καθημερινά. Δουλεύουν σκληρά, σε μία μεταβατική περίοδο για την ΑΕΚ. Με γεμίζει περηφάνια η προσπάθειά τους. Είμαστε παρόντες και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να είμαστε παρόντες».



Για το πως θα έρθουν τα γκολ:



«Ειδικά σήμερα ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Ειδικά σήμερα κάναμε επιθέσεις παντού, από τα άκρα, από στημένες φάσεις, από τον άξονα. Είμαι χαρούμενος γι’ αυτό. Θα πρέπει να κάνουμε σουτ αντί να πασάρουμε και το αντίστροφο. Είναι μία έλλειψη εμπειρίας ίσως. Θα το λύσουμε».