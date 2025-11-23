Η Ίντερ είχε χαμένο πέναλτι και δύο δοκάρια, όμως η Μίλαν ένα γκολ με τον Πούλισικ και με 0-1 πήρε το derby του Μιλάνου και προσπέρασε τους Nerazzuri ανεβαίνοντας στη 2η θέση.

Μεγάλη νίκη που τη φέρνει στο -2 από την κορυφή της Serie A πήρε η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, η οποία πήρε ακόμα μια νίκη σε derby φέτος μετά το 1-0 κόντρα στην Ίντερ. Οι Rossoneri είχαν την τύχη με το μέρος τους καθώς η αντίπαλός τους είχε δύο δοκάρι και χαμένο πέναλτι, ενώ στη δική τους στιγμή ο Πούλισικ έκανε το 0-1 και δίνοντας συνέχεια στα μαγικά χρόνια του στην Ιταλία.

Δυνατά μπήκε η Ίντερ και είχε την πρώτη μεγάλη φάση στο 4’ όταν μετά την… ακροβατική κεφαλιά του Τουράμ, ο Μενιάν πέταξε στη γωνία και απέκρουσε. Η Μίλαν ξύπνησε μετά το 10λεπτο και κράτησε περισσότερο κατοχή, όμως ήταν οι τυπικά γηπεδούχοι που «άγγιξαν» δύο φορές το γκολ. Στο 27’ μετά το κόρνερ του Τσαλχάνογλου ο Ατσέρμπι πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και έστειλε την μπάλα στο σίδερο και δέκα λεπτά αργότερα, έπειτα από σέντρα του Μπαρέλα από δεξιά, ο Τουράμ πήρε την κεφαλιά αλλά το βολέ του Λαυτάρο απέκρουσε ο Μενιάν και η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Το 0-0 παρέμεινε για το πρώτο μέρος αφού στο 44’ το πλασέ του Πούλισικ πέρασε μόλις έξω.

Στην επανάληψη, στην πρώτη της φάση, η Μίλαν άνοιξε το σκορ. Ο Φοφανά έβγαλε στο ξέφωτο στον Σαλεμάκερς, εκείνος έκανε το σουτ, ο Ζόμερ απέκρουσε και ο Πούλισικ έκανε το 0-1 στο κενό τέρμα. Στη συνέχεια οι Rossoneri μπήκαν σε ultra αμυντικό mode και οι της Ίντερ βρήκαν μετρημένες στιγμές, όμως το σουτ του Μπαστόνι στο 59’ που πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Παρά το γεγονός αυτό, η ομάδα του Κίβου είχε στο 74’ τη μεγαλύτερη ευκαιρία που θα μπορούσε καθώς ο Πάβλοβιτς πάτησε τον Τουράμ μέσα στην περιοχή, το VAR το είδε και ο Τσαλχάνογλου έστησε την μπάλα στη βούλα. Νικητής όμως στη μονομαχία βγήκε ο Μενιάν που μάντεψε σωστά και απέκρουσε κρατώντας το πολύτιμο 0-1 για την Μίλαν μέχρι το φινάλε.