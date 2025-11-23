Οζντόεφ: «Στρατηγός ο Λουτσέσκου, ηγέτης ο Τάισον - Με τον Μεϊτέ παίζω πιο επιθετικά»

Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ ήταν ικανοποιημένος από την εμφάνιση του ιδίου και της ομάδας του ΠΑΟΚ στη νίκη απέναντι στην Κηφισιά (3-0) και εγκωμίασε Μεϊτέ, Τάισον και Λουτσέσκου.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:

«Γνωρίζαμε τι θα συναντήσουμε σήμερα, μία πολύ καλή ομάδα, μία δυσκολοκατάβλητη ομάδα όπως είναι η Κηφισιά. Είχαμε τον χρόνο των δύο εβδομάδων για να αναλύσουμε τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας και έτσι ξέραμε πολύ καλά τι θα συναντήσουμε σήμερα. Σκοράραμε με δυσκολία το πρώτο γκολ, αλλά μετά το ματς άνοιξε και το φέραμε στα μέτρα μας.

Μετά από δύο εβδομάδες διακοπής χρειάζεσαι χρόνο για να βρεις τον ρυθμό, ώστε να μπορεί να κουρδιστεί η ομάδα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Εξάλλου κάποιοι παίκτες είχαν να αγωνιστούν 15 ημέρες, κάποιοι παίξανε δύο παιχνίδια με τις Εθνικές τους και ο χρόνος που βρεθήκαμε όλοι μαζί στις προπονήσεις ήταν λίγος. Παρόλο αυτά η ομάδα έπαιξε πολύ καλά και στα επόμενα παιχνίδια θα βρούμε τον ρυθμό μας και θα είμαστε καλύτεροι.

Παρόλο που έχω πετύχει πολλά γκολ, ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να φτάσει αυτό, αλλά ο στόχος ο δικός μου είναι να βοηθάω την ομάδα. Είτε να σκοράρω, είτε να δίνω ασίστ, είτε να κάνω οτιδήποτε απαιτείται.

Παίζοντας με συμπαίκτη τον Μεϊτέ είμαι πιο απελευθερωμένος και έτσι προωθούμαι πιο πολύ προς την αντίπαλη περιοχή. Στη δεύτερη σεζόν μου με τον ΠΑΟΚ έπαιξα σαν εξάρι, μία θέση που δεν είναι και η αγαπημένη μου.

Εγώ όπως και ο προπονητής μου προτιμούμε να είμαι πιο προωθημένος και σε αυτό με βοηθάει πάρα πολύ η παρουσία του Μεϊτέ. Έτσι και φέτος με την παρουσία του παίζω πιο κοντά στην περιοχή του αντιπάλου και δεν σας κρύβω πως αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ.

Ο Τάισον είναι ένας μεγάλος παίκτης και έχει πετύχει πάρα πολλά στην καριέρα του, αλλά είναι και ένας εξαιρετικός χαρακτήρας. Παρόλο που έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία, ξέρει πως να ελέγχει το κορμί του και το μυαλό του κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ακόμα και εμείς αναρωτιόμαστε αν τελικά είναι 38 χρονών ή 18.

Το ρεκόρ του Λουτσέσκου με τις 200 νίκες είναι ένα φανταστικό επίτευγμα και αυτός είναι ο στρατηγός μας. Είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, αλλά και άνθρωπος ταυτόχρονα. Είναι ευλογία να σε προπονεί ένας τέτοιος άνθρωπος».