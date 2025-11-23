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Ευκαιρία με τον Πινέδα για την ΑΕΚ! (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Η ΑΕΚ είχε νέα καλή στιγμή για να ανοίξει στο σκορ κόντρα στον Άρη με τον Πινέδα να μην μπορεί να βρει δίχτυα.

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Ευκαιρία με τον Πινέδα για την ΑΕΚ! (vid)