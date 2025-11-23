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Ο Διούδης είχε... απάντηση στον «κεραυνό» του Μάνταλου! (vid)

Ποδόσφαιρο
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ΠΡΟΣΩΠΑ
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Η ΑΕΚ είχε καλή στιγμή με τον Μάνταλο, αλλά ο Διούδης είχε απάντηση στο σουτ που εξαπέλυσε.

Δείτε τη φάση:

Ο Διούδης είχε... απάντηση στον «κεραυνό» του Μάνταλου! (vid)