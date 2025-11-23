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Καλή στιγμή για τον Άρη με τον Στρακόσα να λέει... όχι στον Μόντσου (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Άρης «απείλησε» την εστία της ΑΕΚ, με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μόντσου που έδιωξε μακριά ο Στρακόσα.

Δείτε τη φάση:

Καλή στιγμή για τον Άρη με τον Στρακόσα να λέει... όχι στον Μόντσου (vid)