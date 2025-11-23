Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Καλή στιγμή για τον Άρη με τον Στρακόσα να λέει... όχι στον Μόντσου (vid) 23-11-2025 21:31 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ Άρης ΠΡΟΣΩΠΑ Μόντσου 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Άρης «απείλησε» την εστία της ΑΕΚ, με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μόντσου που έδιωξε μακριά ο Στρακόσα. Δείτε τη φάση: Πάνω από ΝΔ και κόμμα Τσίπρα: Οι δυο νομοί της Ελλάδας που το ΠΑΣΟΚ βγαίνει ακόμα πρώτο instanews.gr Καρυστιανού πάνω από Μητσοτάκη και Τσίπρα – Η κορυφή που ούτε η ίδια περίμενε instanews.gr «Μπαμ» OPEN με Τάσο Δούση: Ετοιμάζει το νέο «Ράδιο Αρβύλα» dailymedia.gr Η υπέρβαση με τον Γένσεν θα αλλάξει όλο τον Παναθηναϊκό menshouse.gr Πλήρης δικαίωση Αταμάν... menshouse.gr Σκάει «βόμβα» με το Survivor στον ΣΚΑΪ dailymedia.gr Βρες τον παίκτη από το παρατσούκλι: Μπορείς το 10/10 στο δύσκολο κουίζ που χάνουν και αθλητικογράφοι; menshouse.gr «Κατακραυγή για τον πρωτοφανή μισθό»: Το ποσό-μαμούθ που έδωσε ο «καπετάνιος» κόντρα στα πιστεύω του για τη μεγάλη ποδοσφαιρική καψούρα του menshouse.gr Καλή στιγμή για τον Άρη με τον Στρακόσα να λέει... όχι στον Μόντσου (vid) SHARE