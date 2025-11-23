Παναγιωτάρας: «Δεχτήκαμε ένα... κρύο γκολ»

Το... κρύο γκολ του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο σχολίασε ο Κώστας Παναγιωτάρας ως τη στιγμή που έκρινε το παιχνίδι με την Κηφισιά.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Η ομάδα μας ήταν πολύ ανταγωνιστική. Στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ δεν είχε καθαρή ευκαιρία. Δεχτήκαμε ένα... κρύο γκολ λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου από μία στατική φάση. Χάσαμε τη συγκέντρωσή μας. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε λίγο παραπάνω τη μπάλα και να έχουμε την ευκαιρία μας, αλλά μετά την αποβολή το ματς έγινε ακόμα πιο δύσκολο».

Για τον εκνευρισμό των παικτών: «Δεν θέλω να σχολιάσω τη διαιτησία. Δεν με αφορά. Όσον αφορά τα παιδιά νομίζω αυτό συμβαίνει ανά πάσα στιγμή. Μπορείς να ξεφύγεις από τα όρια αλλά νομίζω δεν έγινε κάτι ακραίο».