Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ: Ο.... πλέιμεικερ Αντρίγια και ο «παππούς» Τάισον

Όταν ο ΠΑΟΚ τα βρήκε... σκούρα, ο πασέρ Αντρίγια Ζίβκοβιτς και ο «παππούς» Τάισον, του έδωσαν μία ακόμα νίκη κόντρα στην Κηφισιά (3-0).

Παβλένκα: Στις δύο ευκαιρίες της Κηφισιάς επενέβη σωτήρια και απομάκρυνε σε κόρνερ. Στο υπόλοιπο κομμάτι ήταν θεατής.

Τέιλορ: Αρκετές φορές χαμένος και «εκτός» του υπόλοιπου γκρουπ. Πολλές πάσες προς τα πίσω ενώ η ομάδα ήταν μπροστά, αξιόλογες οι σέντρες του.

Μιχαηλίδης: Είχε στο πρώτο ημίχρονο κάποια «θεματάκια» με τον Τεττέη, ενώ κάλυψε και τις αστάθειες του Τέιλορ.

Λόβρεν: Χωρίς πολλή «δουλειά» αμυντικά, σταθερός και γρήγορος στις μεταβιβάσεις του.

Σάστρε: Συνεχόμενα ανεβάσματα, πατούσε ασταμάτητα περιοχή, δημιούργησε υπεραριθμία, την οποία «εκμεταλλεύτηκε» ο ΠΑΟΚ.

Μεϊτέ: Δεν ήταν ο γνωστός καλός Μεϊτέ, χωρίς να είναι αρνητικός. Δεν ήταν τόσο κυριαρχικός όσο μας έχει συνηθίσει.

Οζντόεφ: Μαζί με τον Σάστρε δημιουργούσαν υπεραριθμία στην περιοχή της Κηφισιάς, ενώ από κεφαλιά του και μέσω αυτογκόλ άνοιξε το σκορ ο ΠΑΟΚ.

Τάισον: Δραστήριος από τ΄αριστερά, παρότι (εμφανώς) δεν... δένει επ΄ουδενί με τον Τέιλορ. Δύο γκολ του στο τέλος του ματς έκριναν τη νίκη, με τη... μαγκούρα να εμφανίζεται.

Πέλκας: Επιστροφή για τον 30χρονο Έλληνα μεσοεπιθετικό μετά από καιρό. Πίεσε αρκετά, ενώ «έδεσε» σαν δίδυμο με τον Γιακουμάκη με όμορφους συνδυασμούς.

Ζίβκοβιτς: Εμφανώς καλύτερος ο Δικέφαλος από την πλευρά του και την τριάδα Οζντόεφ-Σάστρε-Ζίβκοβιτς να «κουβαλάει» επιθετικά. Από εκτέλεση κόρνερ του Σέρβου το 1-0, ενώ τα δύο υπόλοιπα γκολ φέρουν... την υπογραφή του.

Γιακουμάκης: Κέρδισε αρκετές μονομαχίες στα ψηλά, δημιούργησε κινδύνους και πίεσε παντού, χωρίς πάντως να καταγράψει σημαντική ευκαιρία.

Οι αλλαγές:

Κένι-Μπάμπα: Έδωσαν... πνοή οι δύο πλάγιοι μπακ, με τον ΠΑΟΚ να βελτιώνεται με την είσοδό τους κυρίως από τα δεξιά.

Ιβανούσετς: Βελτιωμένος παιχνίδι με παιχνίδι, χωρίς να παρουσιάσει κάτι εξαιρετικό όσο έπαιξε.

Τσάλοβ: Έπαιξε ελάχιστα και δεν μπορεί να κριθεί.