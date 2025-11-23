Απίστευτη ατυχία στον Παναθηναϊκό: Νοκ-άουτ Τσιριβέγια και Λαφόντ - Μπήκε ο Κότσαρης

Απίστευτη ατυχία στον Παναθηναϊκό, καθώς στους ήδη πολλούς τραυματίες προστέθηκαν και οι Πέδρο Τσιριβέγια και Αλμπάν Λαφόντ.

Η ατυχία δεν έχει τελειωμό στον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα τραυματισμών και να βλέπουν επιπλέον βασικούς παίκτες να τίθενται νοκ-άουτ.

Συγκεκριμένα, οι Πέδρο Τσιριβέγια και Αλμπάν Λαφόντ αποκόμισαν προβλήματα τραυματισμών στην αναμέτρηση του Τριφυλλιού με τον Πανσερραϊκό και αποχώρησαν και οι δύο με αναγκαστική αλλαγή, λίγες ημέρες πριν τα πολύ σημαντικά ματς με Στουρμ Γκρατς (27/11) και ΑΕΚ (30/11).

Πρώτος χρονικά αποχώρησε ο Τσιριβέγια, με τον Ισπανό χαφ να τραυματίζεται σε μία διεκδίκηση της μπάλας (28') και τελικά να αποχωρεί από το ματς στο 42ο λεπτό.

Λίγο μετά, ήρθε η σειρά του Λαφόντ να τραυματιστεί. Ο Γάλλος κίπερ χτύπησε με τον Νίκο Καρέλη και φάνηκε από την αρχή πως είχε πρόβλημα. Το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού του έδεσε το πόδι για να δουν αν μπορεί να συνεχίσει και έβγαλε τις καθυστερήσεις του ημιχρόνου.

Ωστόσο, τελικά ο Λαφόντ έμεινε στα αποδυτήρια στο ημίχρονο, με τον τρίτο στην ιεραρχία τερματοφύλακα των «πράσινων» Κωνσταντίνο Κότσαρη, να μπαίνει στο ματς, καθώς νοκ-άουτ είναι και ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι λόγω ίωσης.