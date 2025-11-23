Η Λιντς προηγήθηκε με το «καλημέρα», όμως η Άστον Βίλα με δύο γκολ του Ρότζερς γύρισε το ματς (1-2) και πάτησε στις θέσεις του Champions League.

Extreme-makeover για την ομάδα του Ουνάι Έμερι μετά το καταστροφικό ξεκίνημα και πλέον είναι στην 4άδα της Premier League. Αν και οι γηπεδούχοι εήταν καλύτεροι στο πρώτο κομμάτι του αγώνα και άνοιξαν το σκορ με τον Ενμέτσα στο 8’, οι Χωριάτες πήραν μπροστά στην επανάληψη.

Και αυτό έγινε χάρη στον Ρότζερς, ο οποίος ισοφάρισε στο 48’ έπειτα από συνεργασία με τον Μάλεν. Το 1-1 διατηρήθηκε στο επόμενο διάστημα παρά τον έντονο ρυθμό στην αναμέτρηση, όμως άλλαξε στο 75’ όταν ο ίδιος παίκτης με εκπληκτικό φάουλ με στιλ knuckle-ball έστειλε την μπάλα να πέσει απότομα στα δίχτυα. Το 1-2 ήταν το τελικό αποτέλεσμα αφού το γκολ του Κάλβερτ-Λιούν για την Λιντς ακυρώθηκε για χέρι. Στη ζώνη του υποβιβασμού οι νεοφώτιστοι.