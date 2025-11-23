Με Μύθου και Πολυκράτη ο ΠΑΟΚ στην Πολωνία - «Εκτός» Μπέρδος-Χατσίδης

Όλα καλά για τους Μύθου και Πολυκράτη, οι οποίοι βρίσκονται κανονικά στην αποστολή του ΠΑΟΚ για τη Βαρσοβία - Αναλυτικά οι επιλογές του Πέτρου Τσιαπακίδη

Θέλοντας να κάνει το πρώτο... βήμα πρόκρισης ταξίδεψε σήμερα (23/11) το μεσημέρι ο Δικέφαλος για την Βαρσοβία, όπου την Τρίτη (25/11 13:00) αντιμετωπίζει την τοπική Λέγκια για τον 3ο γύρο του Youth League.

Ο Πέτρος Τσιαπακίδης υπολογίζει κανονικά τους Ανέστη Μύθου και Κωνσταντίνο Πολυκράτη, οι οποίοι ξεπέρασαν την αδιαθεσία που ένιωσαν χθες (22/11) και βρίσκονται ήδη στην Πολωνία.

Αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη παρέμεινε ο τραυματίας Θανάσης Παπανικόπουλος, αλλά και οι Δημήτρης Μπέρδος και Δημήτρης Χατσίδης, οι οποίοι ενισχύουν την πρώτη ομάδα κόντρα στην Κηφισιά.

Η αποστολή για τη Βαρσοβία είναι η εξής:

«Μπελερής, Τσιντσόλης, Νικολαϊδης, Αβράμπος, Μπαταούλας , Καραγιαννίδης, Κοσίδης, Πολυκράτης, Τσιότας, Βυρσωκινός, Ντούνγκα, Σνάουτσνερ, Γκιόκα, Ελευθεριάδης, Παπαδόπουλος, Τουρσουνίδης, Τσιφούτης, Αρετής, Μπάλντε , Κρομμύδας, Στύλος, Μύθου»