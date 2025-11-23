Με Πέλκα η 11άδα του ΠΑΟΚ κόντρα στην Κηφισιά (pic)

Με τον Δημήτρη Πέλκα στο «δέκα» θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Κηφισιά στην αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής (19:00) - Οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Επιστροφή στη... δράση μετά το τελευταίο international break, με τον Δικέφαλο να θέλει να πλησιάσει ξανά στους δύο βαθμούς τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, φιλοξενώντας την Κηφισιά.

Χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια στην αποστολή αλλά και τον Κιρίλ Ντεσπόντοφ, ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί με τον Γίρι Παβλένκα να κάτω από τα δοκάρια και τους Τέιλορ, Μιχαηλίδη, Λόβρεν και Σάστρε να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας από τ΄αριστερά προς τα δεξιά.

Ο Μεϊτέ παραμένει... ακλόνητος στο κέντρο μαζί με τον Οζντόεφ, ενώ πίσω από τον Γιώργο Γιακουμάκη θα βρεθεί στο «δέκα» ο Δημήτρης Πέλκας και στα «φτερά» οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τάισον.

Για τη φιλοξενούμενη Κηφισιά, ο Ξενόπουλος θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Σιμόν, Σόουζ, Ποκόρνι και Χουχούμη στην τετράδα της άμυνας και τους Ρουκουνάκη-Έμπο στα χαφ. Πίσω από τον Τεττέη θα κινηθούν οι Εσκιβέλ, Αντονίσε και Τζίμας.