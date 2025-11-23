Ισόπαλοι οι Έφηβοι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο

Ισόπαλο χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της ομάδας Εφήβων του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League K17.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ανώτεροι στο πρώτο μέρος και είχαν σημαντικές ευκαιρίες τόσο με τον Μούχαλη, όσο και με τον Λαζαρίδη, όμως δεν κατάφεραν να σκοράρουν.

Στο δεύτερο μέρος η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει να πιέζει ψηλά και να έχει τον έλεγχο του αγώνα, όμως το 0-0 έμεινε μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

Επόμενος αγώνας για την Κ17 του Ολυμπιακού είναι με αντίπαλο τον Παναιτωλικό εντός έδρας.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ν. Λαζαρίδης): Λαζαρίδης, Ευγένιος, Κρίγκος, Βασιλειάδης, Τσολακάκης, Σμυρναίος, Γεωργίου, Κωνσταντίνου, Δέμπη, Μαγκλογιάννης, Μάλλιος.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Α. Παπαδόπουλος): Μπράνης, Παναγόπουλος, Τσαλαπατανάκης, Δημόπουλος, Γούσιος, Παπαγεωργίου (80′ Διαμαντής), Χρηστίδης (70′ Σεφερλής), Μωυσιάδης, Λαζαρίδης, Μούχαλης (70′ Λεοντόπουλος), Αγγελόπουλος (70′ Ζενελάι).