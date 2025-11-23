Μετά τις Κ19 και Κ17 και η Κ15 του ΠΑΟΚ επιβλήθηκε της Κηφισιάς (0-1) στην Αθήνα, με το γκολ του Κακάλη να δίνει τη λύση και να αφήνει στην κορυφή τον Δικέφαλο με 8/8 νίκες.

Την... τριάδα αγώνων κόντρα στην ομάδα των Βορείων Προαστίων ολοκλήρωσε με νίκη ο Δικέφαλος, επικρατώντας και στη Super League Κ15.

Η Κυπελλούχος Κ19 στη Σουρωτή «καθάρισε» από νωρίς με 2-1, πριν ταξιδέψει στη Βαρσοβία για να αντιμετωπίσει τη Λέγκια για το Round 3 του Υοuth League.

Χθες (22/11) η Κ17 των Ορφανού-Κρινίτσα, «άλωσε» την έδρα της Κηφισιάς με χρυσό σκόρερ τον Μώκο στο 46′ με πλασέ, μετά από ωραία ενέργεια και ασίστ του Τεντολούρη.

Η Κ15... ζήλεψε και επιβλήθηκε με τη σειρά της, της ομάδας των Βορείων Προαστίων με τον Κακάλη στο 32΄ από την ασίστ του Περρωστή να δίνει το πολύτιμο τρίποντο.

8/8 νίκες για τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ, ο οποίος παραμένει στην κορυφή -μαζί με τον Παναθηναϊκό στους 24 βαθμούς, λίγο πριν υποδεχθεί τον Λεβαδειακό.