Μάριος Ηλιόπουλος: Πρεμιέρα στις χειμερινές του εμφανίσεις με «ανανεωμένο» ρεπερτόριο (vid)

Ο Μάριος Ηλιόπουλος φαίνεται πως μπήκε δυναμικά στη χειμερινή σεζόν, επιστρέφοντας… στις παλιές του συνήθειες. Ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο «Θέαμα», όπου εμφανίζονται η Έλλη Κοκκίνου και ο Χρήστος Μενιδιάτης.

Όπως συνηθίζει, δεν περιορίστηκε στον ρόλο του απλού θαμώνα. Αντίθετα, είχε ενεργή παρουσία, καθισμένος δίπλα στον Χρήστο Μενιδιάτη. Οι δύο τους συνδέονται και μέσω της κοινής αγάπης τους για την ΑΕΚ, με τον γνωστό τραγουδιστή να ετοιμάζεται μάλιστα για ταξίδι στη Φλωρεντία ενόψει του αγώνα με τη Φιορεντίνα στο Conference League.

Το αξιοσημείωτο της βραδιάς ήταν ότι ο Ηλιόπουλος δεν περιορίστηκε στο κλασικό του «Αγάπα με», αλλά δοκίμασε και νέα κομμάτια, εμπλουτίζοντας το ρεπερτόριό του και κερδίζοντας το χειροκρότημα των παρευρισκομένων.