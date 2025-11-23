ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Έγκαιρη προσέλευση για να αποφύγετε την ταλαιπωρία»

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε μήνυμα στους φιλάθλους της ενόψει του σημερινού αγώνα στις Σέρρες.

Το «Τριφύλλι» φιλοξενείται στις 17:00 από τον Πανσερραϊκό και αναμένεται να έχει 2.500 οπαδούς στο πλευρό του, με την «πράσινη» ΠΑΕ να εκδίδει ανακοίνωση με μήνυμα προς τον κόσμο της.

Λόγω του μικρού αριθμού τουρνικέ λοιπόν, ο Παναθηναϊκός συνέστησε στους φιλάθλους του να βρεθούν όσο το δυνατόν νωρίτερα στο γήπεδο (ιδανικά από τις 14:30), αφού η είσοδος θα γίνεται με αρκετά μειωμένο ρυθμό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους του συλλόγου που θα βρεθούν σήμερα στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών ότι η προσέλευσή τους στο γήπεδο θα πρέπει να είναι έγκαιρη προκειμένου να αποφύγουν την ταλαιπωρία. Λόγω έλειψης ικανού αριθμού τουρνικέ, η είσοδος στις κερκίδες γίνεται με μειωμένο ρυθμό. Επομένως προτείνεται η προσέλευση από τις 2.30 μ.μ.

Επιπλέον, υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει η συμπεριφορά όλων να είναι η πρέπουσα. Απαγορεύεται η ρίψη κάθε αντικειμένου και το άναμμα πυρσών και κροτίδων».