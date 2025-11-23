Η ελπίδα «χτίζεται» με αποτελέσματα, ο κόσμος κρατιέται με αυτά

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα γεμίσουν το γήπεδο των Σερρών, με την ομάδα να έχει την υποχρέωση να μην τους… βγάλει την ψυχή, αλλά να βρει έξτρα κίνητρο στο να τους επιβραβεύσει και να τους κάνει να επιστρέψουν χαρούμενοι στους τόπους τους. Γράφει ο Λ.Μπακολιάς.

Ένα απ’ τα πιο όμορφα μηνύματα που έχει περάσει μέσω παρουσίας κόσμου και πανό, ήταν αυτό του 2009. Τη σεζόν που κατέληξε στο τελευταίο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκό. Στην Καβάλα οι πολυάριθμοι φίλοι της ομάδας είχαν υψώσει πανό που έγραφε «Ασπίδα εμείς, πρωτάθλημα εσείς». Εκείνο ακριβώς το μήνυμα, ήταν η πεμπτουσία του τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Τόσο από την εξέδρα του, όσο και από την ομάδα φυσικά.

Κοντά στην Καβάλα, 16 χρόνια μετά, ο Παναθηναϊκός παίζει υπό διαφορετικές συνθήκες με τον Πανσερραϊκό. Ξανά στη βόρεια Ελλάδα, η παρουσία 2.500 ανθρώπων – ίσως και παραπάνω – θα στείλει ένα ξεχωριστό μήνυμα. Η παρουσία του κόσμου αποτελεί το πρώτο βήμα. Συσπείρωσης. «Ασπίδας» και στήριξης της ομάδας.

Έως τώρα η ελπίδα δεν είναι τα αποτελέσματα με τη Μάλμε και τον ΠΑΟΚ. Ο κόσμος πιστεύει τις κινήσεις και κυρίως αυτούς που ανέλαβαν σημαντικά πόστα. Μπενίτεθ, Μπαλντίνι, Κοτσόλης, Κορόνα, έχουν φέρει ελπίδα στον κόσμο. Παρότι γνωρίζει πως φέτος πιθανότατα δε θα έχει το τέλος της λειψυδρίας τίτλων, μιλώντας πάντα για το πρωτάθλημα.

Αυτή η «ασπίδα» λοιπόν, πρέπει να φυλαχθεί με κάθε τρόπο. Η ομάδα, ο κάθε ποδοσφαιριστής ξεχωριστά, έχουν μια υποχρέωση στις Σέρρες. Να μην κάνουν ό,τι έκαναν και στο Βόλο. Να αγωνιστούν, να νικήσουν, να ευχαριστήσουν το κοινό και να διατηρήσουν τη… φλόγα. Γιατί όχι να την «ταΐσουν» κιόλας.

Η στήριξη και η ελπίδα, φαίνεται πως επιστρέφουν. Για τον κόσμο που σαφώς θέλει να έχει μια ομάδα που θα τη χαίρεται και όχι κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Το… ξύπνημα θα είναι τεράστιο σε αυτή την περίπτωση. Η σειρά των αγώνων που ακολουθεί, αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία και μαζί ένα τεράστιο τεστ. Για το τώρα της ομάδας, επειδή το αύριο δεδομένα θα είναι διαφορετικό. Λόγω των αλλαγών που θα γίνουν, τα αποτελέσματα κανείς δεν μπορεί να τα προβλέψει.

Ωραίο λοιπόν να λέμε για τα 2.000 εισιτήρια, τα πολλά μεμονωμένα που έχουν πάρει φίλοι του Παναθηναϊκού. Στις Σέρρες θα είναι και πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν την ευκαιρία να βλέπουν συχνά την ομάδα. Παιδάκια που ίσως να μην την έχουν παρακολουθήσει σχεδόν ποτέ στη ζωή τους, καθώς τα τελευταία χρόνια απουσιάζουν ομάδες της Μακεδονίας και της Θράκης που να προσφέρονται για παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών.

Μιλάμε για τον Παναθηναϊκό όμως. Δε μιλάμε για μια ομάδα που θα χαίρεται απλά για την όμορφη εξέδρα της. Είναι θέμα στόχου, κινήτρου, αποτελέσματος. Ούτε ζούμε στη βόρεια Ευρώπη όπου ο καθένας πάει γήπεδο γιατί δεν έχει κάτι καλύτερο για να γεμίσει την μέρα του όταν δεν δουλεύει.

Ομάδα και κόσμος είναι… κοιμώμενοι γίγαντες. Ένα απλό ξύπνημα αρκεί για να κάνει τους πάντες να ξαφνιαστούν από τη σκιά που θα τους σκεπάσει. Βήμα-βήμα όμως. Μην το φτάνουμε από το ένα άκρο στο άλλο. Για τώρα, μένουμε στην υποχρέωση της ομάδας να στείλει αυτούς τους ανθρώπους που θα βρεθούν στις Σέρρες, πίσω στον τόπο τους με χαμόγελο.

Υ.Γ. Δεν έχει σημασία ποιοι λείπουν και ποιοι θα παίξουν. Η νίκη κόντρα στον Πανσερραϊκό δεν είναι προς συζήτηση. Ας αισθάνεται η γηπεδούχος ομάδα πως παίζει όλη την κατηγορία σε αυτό το ματς.