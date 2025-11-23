Τα φώτα στη μάχη ΑΕΚ... Χιμένεθ - Στις Σέρρες ο Παναθηναϊκός, με Κηφισιά ο ΠΑΟΚ

Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League και τα βλέμματα τραβάει η "κιτρινόμαυρη" κόντρα ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη, με τον Χιμένεθ να τίθεται για πρώτη φορά αντιμέτωπος με την παλιά του ομάδα.

Πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας στις Σέρρες (17:00, Novasports 2), όπου ο Παναθηναϊκός πηγαίνει με αρκετές απουσίες, αλλά και τον κόσμο στο πλευρό του για να δώσει συνέχεια στις νίκες του και να μη χάσει περισσότερο έδαφος στη μάχη του τίτλου. Με νέο προπονητή τον... παλιό Σαραγόσα ο Πανσερραϊκός, που θέλει να ξεκολλήσει από τον πάτο του βαθμολογικού πίνακα.

Must win παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ που φιλοξενεί την Κηφισιά (19:00, Novasports Prime)), με το τρίποντο να είναι επίσης εκ των ων ουκ άνευ για την ομάδα του Λουτσέσκου, ώστε να επανέλθει στο -2 από την κορυφή. Με δύο σημαντικές απουσίες οι Θεσσαλονικείς, τους Κωνσταντέλια, Ντεσπόντοφ, αλλά με ακόμη περισσότερες -λόγω τιμωριών- η ομάδα του Λέτο, με τον Αργεντινό τεχνικό να είναι επίσης τιμωρημένος στην εξέδρα και να μην υπολογίζονται ακόμη έξι παίκτες.

Το σημερινό πρόγραμμα κλείνει με την αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στον Άρη (21:00, Cosmote Sport 1) και τα φώτα θα είναι στραμμένα στον Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος έμελλε να μπει για πρώτη φορά στην "Opap Arena" ως αντίπαλος. Αντιμέτωπη με τον προπονητή που την οδήγησε στον τίτλο πριν επτά χρόνια η Ένωση που θα βραβεύσει κιόλας τον Ανδαλουσιάνο τεχνικό πριν το παιχνίδι, αλλά και τη νίκη να είναι μονόδρομος ώστε να διατηρήσει την επαφή της με την κορυφή. Δίχως τον Πιερό, αλλά με τον Ζίνι ετοιμοπόλεμο η ΑΕΚ, πολλές οι απουσίες σε ακόμη ένα ματς για τον Άρη που αγνοεί τη νίκη εδώ και έξι αγωνιστικές.

