Ο Πεπ Γκουαρντιόλα νικήθηκε από τον Έντι Χάου μετά από 19 αγώνες

Ο Ισπανός τεχνικός είδε τον Έντι Χάου να του παίρνει τους βαθμούς της νίκης το βράδυ του Σαββάτου.

Από όταν ο Πεπ Γκουαρντιόλα βρέθηκε στην Αγγλία για λογαριασμό της Μάντσεστερ Σίτι, άπαντες οι αντίπαλοι προπονητές θέλουν να αποδείξουν πως μπορούν να νικήσουν εκείνον και την υπερομάδα του.

Ο Έντι Χάου κυνηγούσε αυτό το κατόρθωμα από την σεζόν 2014-15, όσο ακόμη βρισκόταν στην Μπόρνμουθ, αλλά δεν μπορούσε να το κάνει.

Συνέχισε ωστόσο να το κυνηγά και με την Νιουκάστλ και εντέλει ήρθε η στιγμή να το καταφέρει, μετά από 19 προσπάθειες, αφού οι Magpies πήραν τους τρεις βαθμούς απέναντι στους Citizens με 2-1.