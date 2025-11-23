Η Νάπολι έκανε την δουλειά από νωρίς απέναντι στην Αταλάντα και με τρία γκολ πριν το ημίχρονο, έφτασε σε μια άνετη νίκη (3-1).

Η ομάδα του Βεζουβίου έβγαλε τον καλό της εαυτό μετά τις προβληματικές εβδομάδες που είχαν προηγηθεί. Με τον Ντέιβιντ Νέρες σε σπουδαία βραδιά και τον Ράφαελε Παλαντίνο να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο των Μπεργκαμάσκι, όλα πήραν το δρόμο τους από νωρίς.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ άνοιξε το σκορ στο 17’, εκμεταλλευόμενος την πάσα του Χόιλουντ και τελειώνοντας ιδανικά τη φάση για το 1-0.

Στο 38’ ο Νέρες χτύπησε εκ νέου, με ένα διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή, γράφοντας το 2-0. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους (45+1') ο Λανγκ με κεφαλιά, έπειτα από σέντρα του Ντι Λορέντσο, έκανε το 3-0.

Η Αταλάντα το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει με τον Σκαμάκα στο 52’, χωρίς όμως να καταφέρει να επιστρέψει στο παιχνίδι. Η ομάδα του Παλαντίνο έμεινε ξανά χωρίς νίκη και βυθισμένη στη 13η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Νάπολι πάτησε κορυφή.