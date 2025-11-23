Η Παρί ξανά στην κορυφή, βυθίζεται η Μονακό - Ασταμάτητη η Λανς

Η Παρί Σεν Ζερμέν άφησε πίσω της την πρόσφατη γκέλα και επικράτησε 3-0 της Χάβρης, επιστρέφοντας μόνη πρώτη στην κορυφή της Ligue 1.

Το σύνολο του Λουίς Ενρίκε έκανε το καθήκον του χωρίς να κουραστεί, στρέφοντας πλέον το μυαλό του στο κρίσιμο παιχνίδι Champions League με την Τότεναμ (26/11, 22:00).

Η Χάβρη μπήκε στο παιχνίδι με διάθεση να πιέσει, ωστόσο κάθε στιγμή που απείλησε βρήκε απέναντί της τον πάντα σταθερό Σεβαλιέ. Στο 29’, ο Λι εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας και από το δεύτερο δοκάρι άνοιξε το σκορ.

Ο Νέβες έκανε το 2-0, ενώ ο Μπαρκολά λίγο πριν το φινάλε έγραψε το τελικό 3-0.

Καθίζηση για την Μονακό

Η επιστροφή του Πολ Πογκμπά στη δράση μετά από δύο χρόνια ήταν η μεγάλη είδηση της βραδιάς, αλλά σίγουρα όχι για τη Μονακό. Η ομάδα του Ποκονιόλι έχασε με 4-1 από τη Ρεν και βυθίστηκε ακόμη περισσότερο.

Μπουντλάλ και Καμαρά έδωσαν από νωρίς το προβάδισμα στη Ρεν, οι Μονεγάσκοι έμειναν με δέκα παίκτης στο 66’ και από εκείνο το σημείο όλα έγιναν απλά.

Εμπολό και Μπλα ανέβασαν το σκορ στο 4-0, με τον Μπιέρεθ να μειώνει απλώς στο τέλος. Η Μονακό έπεσε στην 8η θέση, ενώ η Ρεν πλέον βρίσκεται σταθερά στην πρώτη πεντάδα.

Η Λανς συνεχίζει το χαβά της

Η Λανς μετά 13 αγωνιστικές, παραμένει τρίτη και σε απόσταση ασφαλείας από Λιόν και Λιλ (+8). Η νέα της επιτυχία ήρθε με το 1-0 απέναντι στο Στρασβούργο.

Το γκολ του Γκανιού στο 69’ έκρινε το παιχνίδι, με τις δύο ομάδες να ολοκληρώνουν την αναμέτρηση με δέκα ποδοσφαιριστές.