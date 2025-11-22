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Sold out το Ολυμπιακός - Ατρόμητος (pic)

Ποδόσφαιρο
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Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν ακόμη ένα φετινό sold out στα εισιτήρια για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο που εκκινεί σε πολύ λίγο στο Φάληρο.

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

 

Sold out το Ολυμπιακός - Ατρόμητος (pic)