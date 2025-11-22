Sold out το Ολυμπιακός - Ατρόμητος (pic)

Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν ακόμη ένα φετινό sold out στα εισιτήρια για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο που εκκινεί σε πολύ λίγο στο Φάληρο.

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός: 🔴⚪ SOLD OUT! 💥



🆚 Atromitos#OlympiacosFC pic.twitter.com/J4NUOcR85x — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 22, 2025